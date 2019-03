Rocco Schiavone 3, al via le riprese della nuova stagione con Marco Giallini

Francesco Bellu

Sono iniziate le riprese di Rocco Schiavone 3, terza stagione della serie interpretata da Marco Giallini in cui l'attore interpreta il vicequestore tratto dai romanzi di Antonio Manzini. Quattro gli episodi previsti, basati sui best-seller: La vita va avanti, L'accattone, Après le boule passe e Fate il vostro gioco. La sceneggiatura è dello stesso Manzini insieme a Maurizio Careddu, la regia è stata affidata a Simone Spada, mentre la produzione e distribuzione sono curate da Cross Productions, Rai Fiction e Beta Film. Il debutto è previsto su Rai Due per il prossimo autunno.

Marco Giallini torna così a rivestire i panni del burbero Rocco Schiavone con la sua vita piena di contraddizioni, fatta, sul lavoro, da metodi investigativi un po' fuori dalle regole e nel privato dalla presenza di Luca, ancora adolescente, e di Lupa il cane che ormai gli fa compagnia stabilmente durante le sue giornate. Arriveranno nuovi casi da affrontare, carichi di mistero e sospetti, sempre seguiti con piglio scontroso ma determinato. Non mancheranno nemmeno gli sviluppi personali, come ad esempio la reazione al tradimento subito da Caterina (Claudia Vismara) che aveva segnalato gli spostamenti di Schiavone ai suoi superiori per sdebitarsi di un favore ricevuto anni prima. E poi c'è il passato che ritorna a bussare alla sua porta con la morte del killer della moglie Marina, il cui cadavere non è stato mai ritrovato. A questo poi si aggiunge la sensazione di essere sotto la lente di ingrandimento dei servizi segreti.

Roma e la Valle d'Aosta faranno nuovamente da cornice alle indagini di Rocco Schiavone, una fiction che è riuscita a raccogliere consensi da parte del pubblico con una media di circa 3 milioni di spettatori a puntata e uno share oltre il 13 per cento. Un successo che ha anche superato i confini italiani fino ad arrivare negli Stati Uniti, dove va in onda sul canale via cavo Starz, ed in Germania, dove il suo debutto, a gennaio su Ard, ha superato i 3 milioni di telespettatori.