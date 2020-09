RoboCop: una serie prequel su Dick Jones è in lavorazione

Probabilmente i fan di RoboCop erano in attesa di novità su RoboCop Returns ma sembra che in pentola bolla tutt'altro. Secondo quanto dichiarato in un'intervista da Ed Neumeier, co-sceneggiatore originale di RoboCop, MGM starebbe lavorando ad una nuova serie televisiva prequel incentrata su Dick Jones, interpretato da Ronny Cox nel film di Paul Verhoeven nel 1987.

Peter Weller in Robocop

La serie dovrebbe raccontare l'ascesa al potere dell'iconico villain e Neumeier ne ha parlato in questi termini:"Ci sto lavorando alla MGM. Possiede tutte le cose interessanti di RoboCop senza RoboCop. Sto lavorando con questi due autori, Dave Parkin e Rob Gibbs, che hanno comprato quest'idea ad un mio amico produttore televisivo che poi me l'ha portata. La prima volta che l'ho sentita ho capito che era un'idea interessante perchè potrebbero esserci molte cose da poter fare. È un personaggio così interessante".

"C'è l'idea di fare qualcosa su business e forze dell'ordine nella città di Detroit un minuto e mezzo nel futuro, sarebbe un modo per creare ogni sorta di storia su affari e tecnologia, Silicon Valley, società, serpenti in giacca e cravatta, poliziotti e tutto il resto. È un meraviglioso ricco mosaico" ha concluso Neumeier.

La serie includerà un Dick Jones agli esordi di una carriera che lo porterà a diventare il personaggio che tutti conosciamo:"Trovo divertente lavorare con una versione più giovane del Dick Jones che incontriamo in RoboCop; è un predatore aziendale attualizzato ma nessuno inizia necessariamente ad essere un cattivo. Quindi parlerà dell'evoluzione da Richard Jones a Dick Jones".

L'ultimo film del franchise di RoboCop uscito al cinema risale al 2014, diretto da José Padilha. Nel cast Joel Kinnaman era Alex Murphy/RoboCop, affiancato da Michael Keaton, Gary Oldman e Samuel L. Jackson.