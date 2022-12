Robocop: svelata la data di uscita della docuserie intitolata RoboDoc

Come rivelato in esclusiva da Deadline, Cinedigm ha acquisito i diritti nordamericani della docuserie in quattro parti RoboDoc: La creazione di Robocop. I lunghi lavori dietro a questo documentario finalmente si concluderanno, permettendo ai fan di vederne il risultato a partire dall'anno prossimo, su Cinedigm Screambox.

Peter Weller in Robocop

Progettato e finanziato dai fan nell'arco di 6 anni, RoboDoc: La creazione di Robocop si prefigge l'obiettivo di approfondire la storia dietro a questo franchise, attraverso interviste che coinvolgono membri del cast e della troupe come: Peter Weller, Diane Robin, Ronny Cox, Nancy Allen, Ray Wise e Paul Verhoeven.

Il primo film di Robocop risale al 1987. Ambientato in una Detroit distopica e dominata dal crimine, seguiva le gesta di questo poliziotto che si risolleva dopo una grave ferita come cyborg. Il successo al botteghino fu talmente tanto da generare anche altri due seguiti.

RoboDoc: La creazione di Robocop è diretto da Chris Griffiths e Eastwood Allen (conosciuti nel settore dei documentari cinematografici), prodotto da Gary Smart (e altri fan) e scritto da tutti e tre.