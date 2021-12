RoboCop: un fan costruisce un'incredibile tuta estremamente simile a quella del film (VIDEO)

Un fan del classico di fantascienza del 1987, Robocop, ha creato una tuta estremamente simile a quella indossata dal protagonista della pellicola che narra la storia dell'ufficiale di polizia Alex Murphy, il quale viene assassinato dai criminali in una versione cyperpunk di Detroit.

Paul McCrane in una scena di Robocop

Il poliziotto quindi riportato in vita come Robocop da una mega-corporazione, e si impegna in una brutale campagna contro la malavita della città mentre è alle prese con ciò che rimane della sua umanità. Nonostante sia un thriller d'azione, il film esplora temi più ampi come l'identità, l'avidità e la natura dell'essere umano, il che ha contribuito al suo successo e alla sua fama duratura.

A dimostrazione di questa popolarità che sembra aver superato la prova del tempo, l'utente di Instagram just.ayaal ha appena caricato un breve video sul proprio profilo attraverso il quale ha mostrato la tuta e la pistola di scena che ha costruito per rendere omaggio al classico.

Paul McCrane sul set di Robocop

Il video inizia con un'immagine dell'eroe del film su un monitor prima di passare alla tuta indossata dal creatore nella vita reale, il quale cammina roboticamente per la stanza imitando il protagonista di Robocop. Il film del 1987, diretto da Paul Verhoeven e interpretato da Peter Weller, costò 13 milioni di dollari e ne incassò circa 53 solo negli Stati Uniti.