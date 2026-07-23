Robin Williams avrebbe compiuto 75 anni, il ricordo del figlio Zak: "Una vita passata a sorridere"

Nel giorno in cui Robin Williams avrebbe compiuto 75 anni, il figlio Zak gli ha dedicato un messaggio emozionante sui social. Tra ricordi personali e un invito ai fan a compiere un gesto di gentilezza, il tributo celebra l'eredità umana dell'attore scomparso nel 2014.

Sono trascorsi più di dieci anni dalla scomparsa di Robin Williams, ma il suo ricordo continua a vivere attraverso la sua famiglia e milioni di fan in tutto il mondo. Martedì 22 luglio, nel giorno in cui l'indimenticabile protagonista di Mrs. Doubtfire, Will Hunting - Genio ribelle e The Birdcage avrebbe compiuto 75 anni, il figlio Zak Williams gli ha dedicato un messaggio particolarmente toccante sui social.

L'invito ai fan: "Fate qualcosa di gentile"

Accompagnando il post con una foto del padre nei panni di Mork, l'alieno protagonista della storica sitcom Mork & Mindy, Zak ha ricordato non tanto la leggenda del cinema, quanto il genitore che ha conosciuto nella vita di tutti i giorni. "Buon 75° compleanno, papà! Oggi ricordo la tua stranezza e la tua straordinaria capacità di amare. Ricordo quelle rughe agli angoli degli occhi, quelle che vengono da una vita passata a sorridere. Ricordo il tuo bisogno inesauribile di vedere questo mondo libero dalla sofferenza degli esseri umani e degli animali."

Zak ha voluto trasformare il compleanno del padre anche in un'occasione per diffondere il messaggio che, secondo lui, Robin Williams avrebbe voluto lasciare. "Per chiunque voglia festeggiare con me, fate qualcosa di gentile per qualcuno. Fate ridere qualcuno. Aggiungete un po' di bene al mondo."

Robin Williams si è tolto la vita l'11 agosto 2014 all'età di 63 anni. Per anni si parlò principalmente di depressione e dei primi sintomi del morbo di Parkinson, ma in seguito emerse un quadro clinico molto più complesso.

Nel 2015 la moglie Susan Schneider Williams spiegò infatti che la causa principale del drammatico deterioramento dell'attore era la demenza a corpi di Lewy, una malattia neurodegenerativa che all'epoca non era stata diagnosticata correttamente. "Non è stata la depressione a uccidere Robin. La depressione era uno dei tanti sintomi, e nemmeno il più importante."

Schneider aggiunse inoltre che la famiglia sperava che il caso dell'attore potesse contribuire a far conoscere una patologia ancora poco compresa e ad aiutare chi ne soffre.

Il ricordo della famiglia

Zak, oggi 43 anni, è il figlio nato dal matrimonio tra Robin Williams e Valerie Velardi, sposata dall'attore tra il 1978 e il 1988. Successivamente Williams ebbe altri due figli, Zelda Williams, oggi regista e attrice, e Cody Williams, nati dalla relazione con Marsha Garces.

Robin Williams, un ritratto

Anche Zelda, negli anni, ha ricordato spesso il padre. Nel 2020 invitò i fan a celebrarne il compleanno con una donazione di 69,69 dollari ai rifugi per senzatetto delle proprie città, un gesto simbolico che rifletteva lo spirito generoso dell'attore.

A distanza di oltre un decennio dalla sua morte, Robin Williams continua così a essere ricordato non solo per i personaggi iconici che hanno segnato la storia del cinema, ma soprattutto per l'umanità, la sensibilità e la capacità di regalare sorrisi che chi gli è stato vicino continua a custodire con affetto.