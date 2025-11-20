Jumanji 3: Dwayne Johnson svela l'Easter Egg omaggio a Robin Williams

L'ex star del wrestling e protagonista di The Smashing Machine ha svelato la citazione legata al celebre protagonista del primo film anni '90.

Dwayne Johnson tornerà presto con il terzo film del reboot Jumanji e ha confessato di aver trovato un modo per onorare al meglio la memoria di Robin Williams, indimenticato protagonista del primo film del 1995 di Joe Johnston.

La notizia arriva direttamente dal set del nuovo film, visto che le riprese del terzo capitolo sono appena iniziate e vedranno nuovamente The Rock tra i protagonisti del cast.

Dwayne Johnson omaggia Robin Williams in Jumanji 3

Nel video dal set di Los Angeles, Dwayne Johnson ha annunciato che le riprese sono appena iniziate e ha svelato che indosserà un oggetto di scena proveniente dal film originale del 1995.

"Un po' di eccitazione del primo giorno di Jumanji. È stato bello" ha detto Johnson a bordo di un golf cart agli Universal Studios "Sono felice di girare un film a L.A. per la prima volta da non so quando".

Poi la rivelazione su Robin Williams: "Come vedete, un piccolo easter egg per il dottor Bravestone. Questi sono i dadi del Jumanji originale con Robin Williams, come gesto di rispetto. È un modo per onorare Robin e l'intero franchise che lui ha iniziato mentre giriamo il nostro ultimissimo Jumanji. Grande finale. Ci siamo, andiamo a girare!".

Il primo Jumanji con Robin Williams negli anni '90

Scomparso nel 2014 a 63 anni, Robin Williams recitò da protagonista nel film di metà anni '90 al fianco di Kirsten Dunst, Bradley Pierce, David Alan Grier e Bonnie Hunt.

Nel film, Williams era Alan Parrish, un uomo rimasto intrappolato nel magico gioco da tavolo per ventisei anni, quand'era ancora un bambino, finché i due giovanissimi nuovi inquilini della casa della sua famiglia, scoprono il gioco e lo riportano accidentalmente nel mondo reale.

Jumanji è basato sull'omonimo albo illustrato per bambini scritto da Chris Van Allsburg nei primi anni '80. Nello stesso anno dell'uscita del primo film venne pubblicata anche una versione letteraria di George Spelvin.