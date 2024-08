"Un lato di Robin Williams che nessuno conosceva": Sally Field rivela la storia sul set di Mrs. Doubtfire

Sally Field ha recentemente raccontato un toccante aneddoto sul suo tempo trascorso con Robin Williams sul set di Mrs. Doubtfire, rivelando un lato del leggendario attore che pochi conoscevano.

Una commovente storia su Robin Williams durante le riprese di "Mrs. Doubtfire"

Durante un'intervista per Vanity Fair, Field ha ricordato un momento particolarmente difficile quando, durante le riprese della scena del divorzio, ha ricevuto la notizia della morte di suo padre. Ancora sconvolta, l'attrice è tornata sul set cercando di mantenere la calma, ma Robin Williams, notando il suo stato, l'ha prontamente tirata fuori dal set e ha insistito affinché fosse libera dal lavoro per il resto della giornata.

Una scena di Mrs. Doubtfire con Robin Williams

Grazie alla sua sensibilità e premura, Field ha potuto prendersi il tempo necessario per affrontare la perdita e prendere i dovuti accordi familiari. La storia condivisa da Sally Field non solo rivela l'umanità di Robin Williams, ma aggiunge anche una nuova profondità emotiva a Mrs. Doubtfire - Mammo per sempre, un film già ricco di momenti toccanti. Nonostante sia noto principalmente per le sue scene comiche, il cuore del film risiede nella sua esplorazione dei legami familiari e delle difficoltà del divorzio.

Il finale del film, che evita un lieto fine convenzionale per offrire una conclusione più realistica, è un esempio perfetto di come Mrs. Doubtfire vada oltre la semplice commedia. La storia di Field evidenzia come Williams fosse in grado di trasmettere questa sensibilità sia sullo schermo che fuori, rendendo ancora più significativo il suo ruolo di Daniel Hillard, un padre amorevole che farebbe di tutto per stare vicino ai suoi figli.

Le testimonianze di Field e altri membri del cast, come Lisa Jakub, che ha parlato delle gentilezze ricevute da Williams, mantengono vivo il ricordo di un attore che era molto più di una semplice icona comica.