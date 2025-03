Hugh Jackman baffuto e irriconoscibile in un video dal set di The Death of Robin Hood

La lavorazione The Death of Robin Hood, nuovo focus sul popolare eroe inglese targato A24, è in pieno svolgimento in Irlanda del Nord e dal set arriva un primo sguardo al look di Hugh Jackman, baffuto e irriconoscibile.

Jackman interpreta l'eroe titolare nella nuova versione, scritta e diretta dal regista di Pig Michael Sarnoski. L'attore ha condiviso sul suo account Instagram un video in cui si trova al trucco offrendo un primo sguardo ai baffoni che, a quanto pare, sfoggerà nel film.

Il processo di trasformazione fisica anticipato a inizio clip lo mostra con dei baffi grigi lunghi quasi fino al mento che un parrucchiere rade via con un rasoio, rivelando un Jackman a viso scoperto. Poi il parrucchiere passa ad aggiustare il taglio del capelli. Non è chiaro se la star si sia fatta crescere i baffi per il ruolo e se li abbia rasati per una sequenza diversa del film, o se la mossa indica che Jackman sarà completamente rasato per l'intero progetto. Tuttavia, sembra che li indossi da un bel po' di tempo, dato che Saul Lodges, un resort nell'Irlanda del Nord in cui Jackman ha trascorso le vacanze durante le riprese, ha pubblicato un selfie dell'attore in versione baffuta all'inizio di questo mese.

"C'è una profondità e uno spirito di cameratismo nell'intero cast e nella troupe di The Death of Robin Hood", ha scritto il divo australiano. "Grazie per questa meravigliosa esperienza. È un onore e un privilegio. Grazie, Irlanda!!! La tua bellezza non ha confini".

Che cosa sappiamo del nuovo Robin Hood?

"Il thriller viscerale parla di Robin Hood alle prese con il suo passato dopo una vita di crimini e omicidi", si legge nella descrizione della sinossi diffusa dall'Hollywood Reporter. "Nelle mani di una donna misteriosa, gli viene offerta una possibilità di salvezza".

In aggiunta a Hugh Jackman, il cast di altissimo livello include include Jodie Comer, Bill Skarsgård, Murray Bartlett e Noah Jupe.

Jon Rosenberg, Natalie Sellers, Rama Gottumukkala, Michael Sarnoski e Hugh Jackman fungono da produttori eseutivi per il film prodotto da Aaron Ryder e Andrew Swett con la loro Ryder Picture Company e da lexander Black per Lyrical Media.