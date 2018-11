Robin Hood - l'origine della leggenda è flop: incassati appena 22 milioni in tutto il mondo

Francesco Bellu

Nubi oscure si addensano su Nottingham. Robin Hood - L'origine della leggenda si avvia verso la strada di un flop al boxoffice di dimensioni addirittura rovinose. Costato 90 milioni di dollari, spese di marketing escluse - ha incassato appena 22 milioni in tutto il mondo, suddivisi in 14 in patria e appena 8 a livello internazionale.

Le cifre di Robin Hood - L'origine della leggenda, che vede come protagonista Taron Egerton e Jamie Foxx, difficilmente sono destinate a salire ulteriormente; almeno così è quanto prevedono gli analisti anche per via di una concorrenza molto forte che vede già lanciati Ralph spacca Internet: Ralph Spaccatutto 2 e Creed II, i quali si sono dimostrati i veri campioni imbattibili al botteghino USA nei giorni della festa del Ringraziamento. Questo significa che la casa di produzione si trova di fronte ad un problema di non poco conto. A dirla tutta, il film di Otto Bathurst, era partito già con il piede sbagliato: le recensioni della stampa sono state addirittura impietose; giusto per averne una panoramica generale sull'aggregatore Rotten Tomatoes ha raccolto appena il 13 per cento di gradimento ed è stato definito "un fallimentare tentativo di aggiornare una storia classica con moderni effetti speciali". Su Metacritic arriva a malapena al 33 per cento con appena tre recensioni positive a fronte di 12 miste e 11 bocciature. E' improbabile perciò che l'epoca dell'arciere che rubava ai ricchi per dare ai poveri possa avere una continuazione e di fatto un franchise, come magari si erano proposti, sulla carta, gli ideatori.

Il film - qui potete leggere la recensione di Robin Hood - l'origine della leggenda - racconta la nascita del mito di Robin di Locksley che, tornato dalle Crociate si trova a lottare contro i soprusi della Corona inglese, impersonata dal crudele sceriffo di Nottingham, a cui presta il volto Ben Mendelsohn, già visto in ruoli da cattivo in Ready Player One di Steven Spielberg e Rogue One: A Star Wars Story.