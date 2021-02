Robin Hood – L’origine della leggenda: il film con Taron Egerton e Jamie Dornan stasera su Rai2 in 1a visione

Arriva stasera su Rai2, alle 21:20 e in prima visione in chiaro, Robin Hood - L'origine della leggenda, il film del 2018 con Taron Egerton, Jamie Foxx e Jamie Dornan.

Robin Hood - L'origine della leggenda: Taron Egerton con Eve Hewson in un'immagine del film

Al ritorno dalle Crociate in Terra Santa, Robin di Loxley (Taron Egerton) scopre che l'intera contea di Nottingham è dominata dalla corruzione. L'ingiustizia e la povertà in cui vive il suo popolo lo spingono così ad organizzare un'audace rivolta contro la potente Corona d'Inghilterra. Ma per farlo ha bisogno di un mentore, un abile quanto sprezzante comandante conosciuto durante la guerra: John (Jamie Foxx). Grazie a lui, il temerario Robin diventerà il leggendario Robin Hood e, forse, cercherà anche di riconquistare un amore che credeva perduto...

Stroncato dalla critica di tutto il mondo, e non amato neppure troppo dal pubblico a giudicare dai modesti incassi, Robin Hood - L'origine della leggenda ha ottenuto alla fine solo tre candidature ai Razzie Awards del 2018, non vincendo nessun "premio".