Robin Hood - L'origine della leggenda, lo speciale allenamento di Taron Egerton per il film

Si possono dire tante cose (e non per forza positive) su Robin Hood - L'origine della leggenda, uno degli ultimi adattamenti della storia di Robin Hood, ma difficilmente si possono muovere delle critiche agli stunt di tiro con l'arco visti nel film. Questo perché il protagonista Taron Egerton e gli altri attori si sono sottoposti a un intenso allenamento speciale.

Robin Hood - L'origine della leggenda: Taron Egerton e Jamie Foxx in una scena del film

Il regista Otto Bathurst ha infatti ben pensato di assumere Lars Andersen, uno dei più popolari e talentuosi tiratori con l'arco al mondo (sembrerebbe anche detenere il record di velocità nello scoccare le frecce), divenuto ancora più rinomato grazie ai suoi video su YouTube.

L'arciere ha impartito lezioni fisiche e teoriche su tecniche, pose e movimenti che potessero essere considerati storicamente accurati - nonostante l'intento esplicito del film sia proprio quello di deviare dallo "storicamente accurato" in molti altri suoi aspetti -, oltre che abbastanza spettacolari da figurare nella pellicola.

Ecco allora che vediamo Egerton apprendere come tirare svariate frecce nel minor tempo possibile, come erano soliti fare gli arcieri arabi, correndo in avanti, all'indietro, e in ogni posizione richiesta, ma soprattutto cercando di aumentare al massimo la velocità dei suoi movimenti.

In un mondo che fa tanto affidamento sulla CGI, ci sono anche delle situazioni in cui si fanno ancora le cose in vecchio stile, e dobbiamo dire che in questo caso, l'impegno è stato decisamente ripagato.