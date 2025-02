Robin Hood: Il cast completo della nuova serie live-action svelato, Lauren McQueen è la Lady Marian

Lauren McQueen, conosciuta per la sua interpretazione in Here, è stata scelta per il ruolo di protagonista femminile accanto a Jack Patten nella nuova serie Robin Hood in arrivo su MGM+.

Il cast principale della serie include anche Lydia Peckham (Il regno del pianeta delle scimmie), Steven Waddington (The Trap), Marcus Fraser (Fondazione), Angus Castle-Doughty (Tenebre e ossa) e l'attore e creatore digitale Henry Rowley. A Patten si unisce anche Sean Bean.

Prodotto da Lionsgate TV e con John Glenn come showrunner, Robin Hood è una rivisitazione moderna del celebre racconto, caratterizzata da una forte componente romantica, autenticità storica e una maggiore enfasi sulla relazione tra Robin e Marian. La serie promette di portare in scena un'avventura emozionante e avvolgente, approfondendo anche gli aspetti psicologici dei protagonisti.

Tutti i dettagli sul prossimo adattamento di Robin Hood

La trama si svolge nell'Inghilterra post-invasione normanna. Rob (Patten), figlio di un guardaboschi sassone, e Marian, figlia di un potente signore normanno, si innamorano e uniscono le forze per lottare per la giustizia e la libertà. Mentre Rob diventa il capo di un gruppo di fuorilegge ribelli, Marian si infiltra nella corte reale, e insieme cercheranno di smascherare la corruzione e riportare la pace nel paese.

Una foto di Steven Waddington

Nel cast anche Lydia Peckham, che interpreterà Priscilla di Nottingham, la figlia dello Sceriffo, una donna astuta che conosce il gioco del potere. Steven Waddington sarà il Conte di Huntingdon, un crudele signore normanno e padre di Lady Marian. Marcus Fraser darà vita a Little John, il più leale alleato di Robin.

Angus Castle-Doughty vestirà i panni di Frate Tuck, un giovane monaco che si schiera dalla parte dei fuorilegge di Robin nella sua ricerca di giustizia. Henry Rowley interpreterà Will, un giovane intrappolato tra due mondi, desideroso di trovare appartenenza, rispetto e un futuro lontano dalle ombre della foresta. Infine, Sean Bean avrà il ruolo dello Sceriffo di Nottingham.

La locandina di Robin e Marian

Il ruolo di Marian è stato interpretato in passato da attrici del calibro di Audrey Hepburn, Olivia de Havilland, Cate Blanchett, Uma Thurman, Mary Elizabeth Mastrantonio, Eve Hewson e Lucy Griffiths.

Jonathan English dirigerà l'episodio pilota e sarà anche regista produttore per la stagione di 10 episodi, la cui produzione è appena iniziata a Belgrado, in Serbia.

Il produttore esecutivo per Hidden Pictures è Lieberman. Robin Hood debutterà su MGM+ negli Stati Uniti e sarà disponibile anche su altre piattaforme MGM+ in Regno Unito, Italia, Germania, Spagna, America Latina, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo.