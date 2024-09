Robin Hood: in arrivo una nuova serie drammatica da MGM+

È stata annunciata una serie su Robin Hood da parte di MGM+. Il network/streamer ha ordinato uno show in 10 parti, basato sul celebre personaggio del folklore inglese, che andrà in onda nel 2025.

La serie è stata ideata da Jonathan English, produttore esecutivo di Librarians: The Next Chapter, dallo showrunner John Glenn, già showrunner di SEAL Team della CBS, e da Lionsgate Television. Todd Lieberman della Hidden Pictures è anche produttore esecutivo. English, che ha fondato la Balkanic Media con sede in Serbia, e Glenn hanno proposto la loro versione di Robin Hood negli ultimi due anni.

Robin Hood, Russell Crowe: "Dieci anni dopo ho scoperto che sul set mi ero rotto le gambe"

Alcuni dettagli della prossima serie sul celebre eroe inglese

La serie, che inizierà la produzione in Serbia presso i PFI Studios nel febbraio 2025, è una rivisitazione in chiave moderna della classica storia dell'eroe fuorilegge che rubava ai ricchi e donava ai poveri, e dell'epica storia d'amore tra lui e una coraggiosa e audace Marian.

Robin Hood: un'immagine del film Disney

Dopo l'invasione normanna dell'Inghilterra, Rob - figlio di un guardaboschi sassone - e Marian, figlia di un signore normanno, si innamorano e lavorano insieme per combattere per la giustizia e la libertà. Mentre Rob diventa il leader di una banda di fuorilegge ribelli, Marian si infiltra nel potere di corte, mentre entrambi lavorano insieme per sventare la corruzione e portare la pace nel paese.

Glenn e English scrivono e producono insieme a Lieberman e ai colleghi della Hidden Pictures Carly Kleinbart e Nicole Bryant.

La serie andrà in onda su MGM+ negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, Italia, Germania, Spagna, America Latina, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo.

Si tratta dell'ultimo remake della storia di Robin Hood. Negli ultimi 30 anni, ci sono state numerose versioni, tra cui Robin Hood principe dei ladri di Kevin Costner, Robin Hood - Un uomo in calzamaglia di Mel Brooks, Robin Hood di Ridley Scott interpretato da Russell Crowe e Robin Hood di Otto Bathurst con Taron Egerton e Jamie Foxx.

Anche Hugh Jackman e Jodie Comer sono pronti a recitare in The Death of Robin Hood, che Deadline ha annunciato all'inizio dell'anno. Per quanto riguarda la televisione, la serie più recente è stata un dramma della BBC andato in onda fino al 2009 con protagonista Jonas Armstrong.