Roberto Benigni tornerà su Rai 1 con una nuova serata evento: ecco quando è prevista

Le prime indiscrezioni sui palinsesti RAI hanno rivelato il ritorno in tv di Roberto Benigni. L'attore premio Oscar si prepara a un nuovo monologo che dovrebbe arrivare per il mese di dicembre

Sono ore febbrili per i programmi della RAI. Tra conferme e cancellazioni, sono in fase di sviluppo i palinsesti della nuova stagione televisiva. Le ultime notizie riportano il gradito ritorno di Roberto Benigni su Rai 1. Il "toscanaccio" sarebbe pronto per un nuovo omologo dopo quello dedicato all'Europa unita.

Cosa sappiamo della prossima avventura televisiva di Benigni

Le notizie sono state rivelate da Silvia Fumarola, giornalista de La Repubblica. Anche se le trattative sono ancora in corso, è dato per certo il ritorno di Roberto Benigni su Rai 1. Per lui uno special, in prima serata, in cui l'attore sarà il protagonista di un lungo monologo dedicato a San Pietro. Tutto è nato dopo il grande successo ottenuto dal precedente spettacolo in cui Benigni ha fatto sorridere (e pensare) in merito al significato del Manifesto di Ventotene.

Per lui tornare in Rai è come tornare a casa: il sodalizio con la tv pubblica ha radici molto profonde. Il suo monologo dovrebbe arrivare in tv nel mese di dicembre ma, al momento, non c'è ancora una data precisa.

La bella notizia su Benigni è stata però accompagnata da una serie di cancellazioni eccellenti e da tanti tagli al budget. Dalla fine di tanti programmi di approfondimento fino al taglio delle inchieste di Report. Alessandro di Majo e Roberto Natale, nel Cda, hanno espresso forte disappunto, sostenendo che questi provvedimenti rischiano "di indebolire gravemente l'offerta e l'immagine stessa dell'azienda".

Tra i nomi che non sono stati più confermati sono quelli di Tommaso Cerno, direttore del Tempo, in quella che doveva essere una striscia quotidiana su Rai3. Per lui, probabilmente, pesa la futura candidatura a direttore de Il Giornale. E sembra tramontata anche l'ipotesi di Barbara D'Urso, che sicuramente non tornerà in TV nel 2025.