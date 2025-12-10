Roberto Benigni torna stasera su Rai 1 con lo show evento "Pietro - Un uomo nel vento": di cosa si tratta

Dopo aver incantato la platea di Rai 1 a marzo con lo spettacolo dedicato all'Europa unita, Roberto Benigni torna in questo mercoledì 10 dicembre con un'altra serata unica, una prima mondiale, per celebrare nel nome di Pietro il Giubileo che sta per terminare.

Pietro - Un uomo nel vento è il monologo (che troverete, in forma ampliata, anche nel nuovo libro di Roberto Benigni, in arrivo domani in tutte le librerie, edito da Einaudi) che porterà per la prima volta un evento tv nel cuore di Città del Vaticano.

Roberto Benigni racconterà la vita dell'uomo al quale Gesù Cristo affidò la sua Chiesa. Un luogo unico, un artista e autore straordinario, amato dal pubblico, per far rivivere una vita misteriosa ed epica.

Roberto Benigni racconta San Pietro

Roberto Benigni a Sanremo 2025

"Non potreste mai immaginare cosa mi sia successo mentre preparavo questo lavoro su Pietro. Mi sono innamorato. Mi sono innamorato di Pietro. Completamente. E quanto mi sono affezionato a lui!" racconta l'artista toscano.

"Perché Pietro è proprio come noi. Lo sento così vicino! Leggendo la sua storia continuavo a pensare: ma quello sono io, avrei fatto la stessa cosa! Pietro ci somiglia profondamente. È proprio come noi. La sua umanità è l'umanità di tutti noi: si arrabbia, agisce d'impulso, sbaglia, fraintende, piange, ride, si addormenta, soffre, gioisce e si lascia commuovere... proprio come facciamo noi. Ed a lui è stato affidato il compito più grande mai dato a un essere umano: aprire o chiudere le porte del Paradiso. Incredibile!".

Il racconto partirà dall'incontro con Gesù, passando per quegli avvenimenti che hanno portato Pietro dall'essere un umile popolano al discepolo più fedele del Figlio di Dio. Come sempre, la storia di San Pietro darà modo a Roberto Benigni di aprire una riflessione su temi molto più ampi come l'amore e l'uguaglianza tra gli individui.

Dove vedere Pietro - Un uomo nel vento

Non soltanto alle 21:30 Rai 1: il nuovo evento televisivo con Roberto Benigni sarà trasmesso anche in streaming, gratuitmente su RaiPlay, sia in contemporanea sia on demand nei giorni successivi.

Prodotto da "Stand by me" e "Vatican Media", distribuito da Fremantle, lo show si potrà ascoltare anche su Rai Radio Tre.