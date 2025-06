Roberto Benigni chiude col botto Propaganda Live: chi sono tutti gli ospiti dell'ultima puntata stasera su La7

Roberto Benigni conclude la stagione del programma di Diego Bianchi. Con lui nell'ultima puntata di stagione in onda questa sera anche Roberto Saviano, Francesca Mannocchi e Goran Bregovic.

Un finale che sa di evento. Questa sera, venerdì 13 giugno, Propaganda Live chiude la stagione con un ospite che da solo basta a catalizzare l'attenzione: Roberto Benigni. L'attore e regista premio Oscar sarà in studio da Diego Bianchi su La7 per una conversazione che promette scintille: si inizierà dal suo nuovo libro, Il Sogno, per poi passare all'attualità politica, con la solita miscela esplosiva di ironia, impegno e leggerezza.

Propaganda Live, Roberto Benigni in studio

Dopo l'apparizione lampo da Bruno Vespa, Roberto Benigni approda a Propaganda Live su La7 per una chiusura all'altezza di una stagione che ha registrato buoni ascolti e un alto livello di contenuti. E quando Benigni parla di Europa - il tema centrale del suo ultimo libro - lo fa con quella capacità unica di mescolare poesia e provocazione. Chissà cosa ci attenderà questa sera, quindi.

Tanti ospiti e temi scottanti

Roberto Saviano

A completare il parterre degli ospiti dell'ultima puntata di stagione, due firme forti del giornalismo d'inchiesta: Roberto Saviano, da sempre voce scomoda contro mafie e narrazioni distorte, e Francesca Mannocchi, pronta a riportare il focus sui conflitti in corso nel mondo. La colonna sonora della puntata sarà la meravigliosa voce di Tahnee Rodriguez, anche se il superospite in campo musicale sarà il compositore bosniaco Goran Bregovic.

Non mancheranno poi i servizi, con un reportage dedicato alla manifestazione Pro Palestina che si è svolta il 7 giugno a Roma, ma anche le incursioni teatrali e di stand up comedy dei monologhisti Andrea Pennacchi, Valerio Aprea e Benedetta Orlando.

Una chiusura di stagione col botto per Propaganda Live

Propaganda Live saluta il pubblico con un mix perfetto di parole, idee e musica. Una puntata che sembra cucita su misura per Benigni e per l'ideale che dà il titolo al suo libro: quel Sogno europeo che oggi ha più che mai bisogno di essere raccontato con poesia, ironia e passione civile. Appuntamento questa sera su La7, in prima serata.