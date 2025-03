Il Sogno Auditel di Roberto Benigni, gli ultimi 25 anni di trionfi tv

Da Dante alla Costituzione passando per Sanremo e i Dieci Ringraziamenti. Tutte le volte che l'autore sbarca su Rai1 sbanca gli ascolti. Accadrà anche con il suo primo one man show dopo 11 anni?

L'evento tv di inizio 2025, in onda mercoledì 19 marzo alle ore 21:30. Il premio Oscar Roberto Benigni torna in prime time su Rai1 con "Il Sogno", a 10 anni di distanza da "I dieci comandamenti", ultimo show dell'attore, comico, regista e sceneggiatore toscano, da sempre abituato a sbancare l'Auditel. Perché quando Roberto Benigni appare in tv milioni di italiani si sintonizzano sulle sue frequenze, come se fosse un pifferaio magico, istrionico affabulatore in grado di unire alto e basso, brutto e bello, divertendo ed emozionando come nessun altro sul panorama nazionale.

Il Sogno, cosa aspettarsi?

Roberto Benigni a Sanremo 2025

"Stupore, sorpresa, verità, bellezza: ci metterò tutta la mia gioia e il mio sentimento", ha dichiarato Benigni presentando Il Sogno. "Nel corso dello spettacolo si parlerà di noi, dell'Europa, del mondo, della nostra vita. Si parlerà delle nostre aspirazioni e soprattutto dei nostri sogni. E io sono un grande sognatore. E siccome, come dice il Poeta, i grandi sognatori non sognano mai da soli, sogneremo tutti insieme". Un appuntamento che andrà in diretta in Eurovisione, come solo ai grandi eventi capita, puntando all'ennesimo exploit.

Roberto cantore di Dante e mattatore a Sanremo

Berlino 2020: Roberto Benigni sul red carpet di Pinocchio

Rimanendo agli anni '2000, nel 2002 Roberto travolge il Festival di Sanremo targato Pippo Baudo e si concede il solito, ennesimo iconico momento, con picchi di 20 milioni di spettatori e uno share che sfiora l'80%. Pochi mesi dopo, è dicembre, Benigni ferma mezzo Paese con "l'Ultimo canto del Paradiso" di Dante. In prima serata il Roberto nazionale legge e spiega il Sommo Poeta, arrivando ai 12 milioni e 687 mila spettatori, con il 45,48% di share. Cinque anni dopo, è il 2007, Benigni torna su Rai1 con Il Quinto dell'Inferno, raccontando l'amore tra Paolo e Francesca dal Canto V dell'Inferno di Dante, quello dell'amor "ch'a nullo amato amar perdona". Oltre 10 milioni di telespettatori con share al 35,68%. A fine 2007, ma in una formula diversa con una programmazione in 2a serata, l'attore premio Oscar porta in tv Tutto Dante, suo spettacolo di piazza dedicato alla Divina Commedia di Dante Alighieri. 13 seconde serate con una media di 2.290.000 telespettatori pari al 17% di share. Una tournée che è poi diventata internazionale, quella di Tutto Dante, tra Europa, Stati Uniti, Canada e America del Sud.

Nel 2009 Benigni torna a Sanremo, al fianco di Paolo Bonolis, ed emoziona l'Italia ricordando Oscar Wilde, invitando gli italiani a dire basta all'omotransfobia, perché l'amore non può e non deve conoscere discriminazioni. Oltre 16 milioni di telespettatori assistono al monologo del comico, con share medio che sfiora il 60%. Passati due anni, in sella ad un cavallo bianco Roberto ritorna all'Ariston al fianco di Gianni Morandi srotolando il tricolore per i 150 anni dell'Unità d'Italia e intonando l'Inno di Mameli a cappella. Quasi 20 milioni di telespettatori assistono allo show del comico, con share che vola oltre il 65%.

Dalla Costituzione alla Bibbia

Nel 2012, sull'onda dell'ultima comparsata festivaliera, Benigni torna su Rai1 con "La più bella del mondo", programma interamente dedicato ai 12 principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana. E gli ascolti sono ancora una volta straordinari, con 12.620.000 di spettatori e share medio al 43,94%. Due anni dopo il "divulgatore" Roberto si riappropria della prima serata Rai con "I dieci comandamenti", programma dedicato alla lettura delle tavole che secondo la Bibbia Dio diede a Mosè.

Due serate in diretta da Cinecittà, alla vigilia di Natale. 9.104.000 telespettatori e share al 33,22% con la prima, 10.266.000 telespettatori e share al 38,32% con la seconda. E questo è di fatto l'ultimo one man show di Benigni su Rai1, seguito da tre nuove comparsate al Festival di Sanremo. Nel 2020, dando una sua interpretazione di un passo del Cantico dei cantici, con picco di 14 milioni 533mila telespettatori e share al 60%; nel 2023, omaggiando la Costituzione italiana in occasione del 75º anniversario della sua entrata in vigore al cospetto del Capo dello Stato Sergio Mattarella, con 13.104.000 telespettatori e share al 51,18%; e infine nel 2025, proprio per annunciare il ritorno in tv con Il Sogno, in una serata cover vista da 13,6 milioni di telespettatori medi e share al 70.8%.

Scritto da Roberto Benigni, Michele Ballerin e Stefano Andreoli, Il Sogno vede il regista riunirsi a Nicola Piovani, premio Oscar per le musiche di La Vita è Bella, con le scenografie di Chiara Castelli e la regia di Stefano Vicario. Uno spettacolo inedito, quello di Benigni, per provare ancora una volta a fermare mezzo Paese, tra sorrisi, emozioni, attualità politica, letteratura e poesia, a 20 anni esatti dalla sua ultima regia cinematografica, La tigre e la neve.