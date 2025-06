Il nome di Barbara D'Urso sparito dai palinsesti provvisori della RAI. E ora?

Solo ieri era trapelata la notizia di uno show condotto sulla RAI da Barbara D'Urso, ma da quel che sembra, non ci sarà nessun ritorno imminente per la ex conduttrice di Canale 5

Per alcuni è stato bello poter sognare un ritorno in tv di Barbara D'Urso ma i tempi non sono maturi. Come si legge da una notizia flash riportata da AdnKronos, per ora non ci sarà nessuno show in RAI per lei. Infatti il suo nome è scomparso dai palinsesti provvisori della tv di Stato.

La D'Urso resta a casa (per ora)

Si era parlato di uno show simile a Carramba, Che sorpresa e rivisitato secondo lo stile della D'Urso. Si era parlato di un programma invernale, per 8 prime serate di venerdì ma, alla fine, l'idea è stata accantonata. Le ragioni? Non è dato saperlo.

Si legge che il progetto del programma sia rimasto in gioco ma il nome di Barbara è scomparso dai palinsesti.

La nuova stagione Rai sarà presentata il prossimo 27 giugno ma, da quel che sembra, molte decisioni sono state già prese. La D'Urso è una di queste. Per lei poteva essere un ritorno in grande stile dopo due anni di pausa ma invece così non è stato.

Si parla di politica, di accordi con Mediaset ma la verità resta ancora nell'ombra. Il vero motivo non è stato rivelato. Alcuni dicono che non era arrivato il momento, altri ancora affermano che le voci non erano in realtà findate.

L'ipotesi fin qui più accreditata è che sia Forza Italia a bloccare l'arrivo della conduttrice a viale Mazzini (che sarebbe invece sostenuto dalla Lega e in particolare dal suo segretario, Matteo Salvini), e questo per non violare il tacito patto di non belligeranza con Pier Silvio Berlusconi, che due anni fa l'aveva messa alla porta senza troppe spiegazioni.

La verità però, come sempre, sta nel mezzo: il punto è che le decisioni che verranno comunicate il prossimo 27 giugno pubblicamente dalla RAI riguardano i palinsesti fino a dicembre 2025. Non si può dunque escludere completamente il ritorno di Barbara D'Urso per il 2026.