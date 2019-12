Robert Pattinson: "Se con The Batman va male, mi darò al porno"

Robert Pattinson si darà al porno. Così la star di The Batman ha scherzato sulle tantissime aspettative legate ad un ruolo così affascinante ma anche impegnativo, che sta affrontando dalla scorsa primavera. Per la precisione Robert ha specificato che se gli andrà male con questo film si darà al porno indie, di nicchia.

Indie o commerciale, Robert Pattinson in un film a luci rosse potrebbe far felici le numerose fan della ex star di Twilight, ma è improbabile che ciò accada in tempi brevi e le suddette ammiratrici potrebbero ripiegare sulle recenti performance di Pattinson in The Lighthouse, uno dei film con le scene più hot del 2019, per chi ha gusti un po' particolari.

A parte scherzi, tornando al film di Matt Reeves, in una recente intervista concessa a The Guardian, Rob ha spiegato di aver accettato il ruolo di protagonista in The Batman perché sentiva una connessione con il ruolo: "Non so perché, volevo quel ruolo. E' un ruolo che ha un suo potere, che attrae la gente. Non è facile da descrivere."

Quando però il giornalista di The Guardian gli ha fatto notare che lui sembra già stanco di dover rispondere alle domande su The Batman, Pattinson gli ha ha detto che vorrebbe semplicemente andare avanti con le riprese e fare il film.

Tenet: Robert Pattinson in una scena del trailer

"Ricordo bene cosa significa parlare di un film sulla quale ci sono alte aspettative." - spiega Pattinson ripensando ai tempi di Twilight - "Per ogni cosa che dico, la gente parte all'attacco: "Argh!" "Idiota!". Non ho neanche iniziato le riprese! Ma non c'è critico più severo di me stesso, quindi non devo preoccuparmi di nessun altro." E se proprio dovesse andar male, l'attore ha il suo piano b: il porno, "porno indipendente, però!" D'altra parte negli ultimi anni Robert Pattinson ha recitato in numerose pellicole indie, tra cui Maps to the Stars, Queen of the Desert, Cosmopolis e altri, quindi cambierebbe solo genere pur restando nello stesso contesto produttivo, se vogliamo.

Le riprese di The Batman inizieranno nella prima metà del 2020 con l'uscita del film di Matt Reeves fissata per giugno 2021. Prima però vedremo Robert Pattinson in Tenet, il nuovo film di Christopher Nolan che arriverà in sala l'anno prossimo.