The Batman: Robert Pattinson fa un regalo speciale ad un bambino autistico

Durante le riprese di The Batman tenutesi di recente a Liverpool, un bambino autistico ha tentato ogni giorno di far recapitare un disegno a Robert Pattinson. Alla fine ci è riuscito e, seppure non abbia ancora avuto l'opportunità di incontrare l'attore, il piccolo fan ha ricevuto in cambio una sorpresa speciale.

The Batman, l'attesissimo film diretto da Matt Reeves, vedrà la luce nel 2022 e segnerà il debutto di Robert Pattinson nei panni del supereroe DC. L'attore britannico è stato infatti scelto per essere il nuovo interprete di Bruce Wayne sul grande schermo e, stando a quando anticipato dal primo teaser trailer rilasciato nel mese di agosto, ha tutte le carte in regola per conquistare i consensi della critica ma soprattutto degli esigentissimi fan dell'uomo pipistrello.

The Batman, Robert Pattinson come Bruce Wayne in una delle prime foto del film

Di sicuro, Pattinson può contare sin da subito sul sostegno di un bambino, James Campbell, che ha eseguito un bellissimo disegno soltanto per lui. Grazie ai tentativi di sua madre di richiamare l'attenzione attraverso radio e canali social, il ritratto è giunto a destinazione mentre l'attore era impegnato sul set del film allestito a Liverpool. Campbell, che è autistico ed è un grande fan dell'universo DC, ha visitato il set di Batman ogni giorno con i suoi genitori mentre la produzione stava girando a Liverpool. La madre, Nicola Corkill, ha quindi chiesto a Radio City News di aiutarla a dare voce alla sua richiesta di consegnare il disegno di suo figlio a Pattinson.

"Potete aiutare mio figlio autistico di 10 anni a portare questa foto a Batman? Lui è stato sul set di Liverpool oggi e sarà lì ogni sera finché la produzione non se ne sarà andata. È un suo grande fan e questo renderebbe speciale il suo intero anno. Per favore aiutatemi a far sorridere mio figlio" si legge nel tweet condiviso da Corkill.

L'incontro tra il piccolo James e Pattinson non c'è ancora stato ma, in attesa che questo accada, il bambino ha ricevuto una sorpresa speciale da parte dell'attore, come è stato reso noto nelle scorse ore. Robert Pattinson ha infatti inviato una serie di regali a tema Batman alla famiglia del giovane fan, inclusa una Batmobile, insieme ad una nota scritta a mano da lui che diceva: "Mi dispiace, non sono riuscito ad incontrarti. Il tuo disegno è fantastico! Ci vediamo la prossima volta che sarò a Liverpool". Insomma, l'appuntamento con Pattinson è soltanto rimandato ma di sicuro il bambino ha avuto già l'opportunità di vivere un momento speciale grazie allla tenacia della sua mamma e alla sensibilità dell'attore, nonché del supporto di Radio City News.