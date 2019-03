Robert Pattinson protagonista del nuovo film di Christopher Nolan!

I pezzi del nuovo puzzle cinematografico di Christopher Nolan stanno iniziando a trovare un posto: Robert Pattinson sarà il protagonista del film, opposto a John David Washington.

Non si sa ancora molto della pellicola, tenuta segreta da tutti i collaboratori del regista, ma Variety lo ha definito "un enorme e innovativo blockbuster d'azione", che sarà girato nuovamente in IMAX. Christopher Nolan sarà anche il produttore del nuovo film, insieme alla moglie Emma Thomas; la Warner Bros distribuirà l'ultima fatica il 17 luglio del 2020.

Secondo le notizie diffuse dal portale Collider, Robert Pattinson e John David Washington (il volto di BlacKkKlansman) interpreteranno i due protagonisti, e pare ci sarà anche un'altra protagonista femminile, una donna di mezza età. Online si è parlato molto di un possibile sequel a Inception, ma Nolan non ha mai amato realizzare secondi capitoli dei suoi film, a parte la trilogia di Batman che fa un po' un discorso a parte. L'ultimo lavoro cinematografico del regista è Dunkirk, che ha incassato 526 milioni di euro e ha portato a casa 3 Oscar su 8 nomination ottenute.

Robert Pattinson negli ultimi 7 anni ha cambiato decisamente target per la sua carriera, dopo l'addio alla saga di Twilight. Ha lavorato con registi di grande prestigio, come David Cronenberg (Cosmopolis, Maps to the Stars), Werner Herzog, James Gray, Anton Corbijn, oltre a giovani registi come Brady Corbet e i fratelli Safdie. Tra i suoi prossimi lavori un horror con il regista di The Witch, collaborazioni con Johnny Depp, Timothée Chalamet e anche un thriller su Netflix, The Devil All The Time.