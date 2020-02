Robert Pattinson: "Profumo come i pastelli a cera, così dicono"

Robert Pattinson non è solo l'uomo più bello del mondo secondo la scienza, o il testimonial di Dior Homme da 7 anni a questa parte, ma a quanto pare l'attore ha anche un profumo particolare: uno molto simile a quello dei pastelli a cera. O almeno, così dicono.

Durante un'intervista con Allure, il nuovo Bruce Wayne ha raccontato come diverse persone ormai gli abbiano fatto notare una cosa particolare: "Un sacco di persone mi hanno detto che profumo di pastelli a cera" rivela. "Cioè, come se fossi fatto di cera?" chiede l'intervistatore. "Sì, come se fossi imbalsamato!" risponde lui, scherzando.

Il sorriso di Robert Pattinson

E a proposito di buoni e cattivi odori, la chiacchierata vira sui profumi preferiti da Robert Pattinson, e su quelli che invece proprio non può sopportare.

"Il miglior odore al mondo è sicuramente quello di una persona innamorata. Quando sei innamorato, l'odore è davvero incredibile, riesce a far venire a galla il lato animale dell'essere umano".

Mentre il peggiore, secondo Pattinson, è quello dei capelli bruciati: "Il peggiore... Uhm. Non mi fa troppa impressione il lerciume. Di solito, mi piacciono anche quegli odori che la gente non riesce a sopportare. Ma l'odore dei capelli bruciati è davvero rivoltante". Oh beh, attenzione per le strade di Gotham allora, Robert!

The Batman arriverà nelle sale a giugno del 2021, e di recente è stato diffuso il primo screen test con Robert Pattinson in costume. Il video è subito diventato virale, e l'hype per la pellicola ha raggiunto livelli ancora più alti.