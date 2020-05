Robert Pattinson: le sue foto in quarantena fanno impazzire i fan

Robert Pattinson ha scattato delle foto mentre si trova in quarantena e il risultato ha fatto impazzire i fan colpiti dai suoi look folli.

Robert Pattinson: le foto scattate in quarantena per GQ

Robert Pattinson ha realizzato un servizio fotografico per la rivista GQ mentre si trova in quarantena, occupandosi dell'inquadratura, delle scelte degli abiti, della luce e di ogni altro elemento, dando vita a degli scatti che hanno scatenato le reazioni dei fan.

La star ha infatti compiuto delle scelte piuttosto inusuali, inserendo nelle composizioni anche scatole di cereali, bottiglie di salsa, dentrificio e molto altro.

La futura star di The Batman ha compiuto 34 anni e ha ottenuto la copertina del numero di giugno e luglio del prestigioso magazine, contribuendo con un'intervista che ha già regalato molte dichiarazioni interessanti e surreali per quanto riguarda le sue preferenze alimentari come una ricetta per creare degli "hamburger di pasta" che è già stata definita "un abominio".

Robert Pattinson, durante l'intervista, non ha nemmeno esitato a raccontare che utilizza il microonde persino per cucinare la pasta, con risultati piuttosto disgustosi.

Robert Pattinson, un Batman in quarantena: "Ho googlato come si scalda la pasta al microonde"

Nelle foto di cui è l'autore per la rivista l'attore posa con i capelli in disordine, abiti accostati senza una particolare logica o con "accessori" improvvisati, passando da espressioni molto serie a pose più ironiche e scherzose, rivelando inoltre il contenuto del proprio armadietto del bagno e i marchi di cibo che preferisce.

Il risultato, come prevedibile, è diventato virale online e ha spinto i fan di Pattinson, che prossimamente sarà protagonista sugli schermi anche con Tenet, a commentare il suo stile unico e il modo in cui sta affrontando la quarantena.

Tenet, Robert Pattinson assicura: "Non ci saranno viaggi nel tempo"