Robert Pattinson, la sua ricetta degli hamburger di pasta è "un abominio"

Robert Pattinson, la star di Twilight, talentoso attore di successo, ha usato la sua copertina di GQ come un'opportunità per promuovere la sua idea per un'impresa, il suo sogno al quale ha dato un nome: Piccolini Cuscino, ovvero un hamburger fatto di pasta (e inserito in dei panini) che si possa tenere in mano e che abbia le stesse credenziali che caratterizzano hamburger e pizze.

Pattinson ha tentato mostrare il procedimento per la realizzazione del suo prototipo durante un'intervista su FaceTime. L'attore ha mescolato fiocchi d'avena, pasta (cotta in microonde nell'acqua fredda) fette di formaggio e una grande quantità di zucchero per poi inserire l'impasto nel forno a microonde, facendo quasi esplodere l'appartamento londinese che i produttori di The Batman hanno affittato per lui. E dire che Pattinson era stato avvisato che non si possono inserire teglie di alluminio nel microonde!

Cassidy Olsen ha scelto Twitter per sottolineare un parallelismo con una celebre puntata dei Simpson: "Robert Pattinson che prepara la colazione."

Robert Pattinson making breakfast pic.twitter.com/2qjd1Ysrw9 — Cassidy Olsen (@olsencassidy) May 12, 2020

Un giornalista di Rolling Stone ha tentato di replicare la ricetta mescolando e cuocendo al microonde i seguenti ingredienti:

100 grammi di eliche

100 grammi di penne

200 grammi di pangrattato

due uova

olio vegetale

mozzarella

sugo di pomodoro

Il giornalista, dopo aver assaggiato la sua creazione ha dichiarato: "Ora posso dirlo, gli hamburger di pasta sono un abominio. Non esiste magia che possa cambiare questo fatto. Sia che siano ricoperti di zucchero e corn flakes o fritti come una cotoletta di pollo, i risultati saranno sempre gli stessi. La pasta non è fatta per essere tenuta in mano." Molto probabilmente quella di Pattinson era soltanto una presa in giro ma, leggendo l'articolo nel paese che ha regalato la pasta al mondo, viene subito da pensare: da qualche parte in Italia c'è una nonna che sta inserendo delle cartucce in un fucile da caccia, un gesto più che comprensibile.