David Cronenberg: "Fu Robert Pattinson a presentarmi Kristen Stewart"

David Cronenberg ha appena rivelato che fu proprio Robert Pattinson a presentargli l'allora fidanzata Kristen Stewart, nel periodo in cui il regista e l'attore britannico stavano girando una pellicola intitolata Cosmopolis a Toronto, in Canada.

Durante un'intervista con Konbini, Cronenberg ha rivelato: "Personal Shopper è uno dei film che mi ha convinto a scegliere Kristen Stewart per Crimes of the Future. La incontrai quando stava ancora con Rob Pattinson, noi stavamo girando Cosmopolis a Toronto."

"Una volta venne sul set e lui ci presentò, la trovai una ragazza davvero simpatica ma all'epoca non l'avevo ancora inquadrata bene e non sapevo come si stava evolvendo come attrice dopo i film di Twilight. Oggi credo che sia lei che Rob siano diventati degli attori incredibili: certo non sono più una coppia ma sono cresciuti tantissimo, e lei è stata fenomenale in Crimes of the Future. Mi ha veramente sorpreso: sapevo che era brava, ma non pensavo fosse brillante", ha concluso il regista.

Crimes of the Future segna il ritorno sulla scena di David Cronenberg, a distanza di otto anni dal suo ultimo lavoro intitolato Maps to the Stars. Le riprese della pellicola con Kristen Stewart e Viggo Mortensen sono iniziate ad agosto 2021 e si sono concluse ad ottobre dello stesso anno.