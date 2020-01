Robert Pattinson era disoccupato prima di The Batman e Tenet

Prima delle chiamate per The Batman e Tenet, Robert Pattinson non se la passava lavorativamente benissimo; l'attore sostiene infatti di essere stato disoccupato fino all'inaspettata chiamata di Nolan.

Strano ma vero, Robert Pattinson era disoccupato prima di ricevere le proposte di ruolo in Tenet di Christopher Nolan e in The Batman di Matt Reeves. L'attore ormai è una star internazionale, ma le glorie del passato non l'hanno messo al sicuro dalla mancanza di offerte. I suoi ultimi film sono infatti stati apprezzati dalla critica, ma il calo di apparizioni in blockbuster di successo avevano momentaneamente costretto il futuro Batman a stare vicino al telefono in attesa di una chiamata.

Il sorriso di Robert Pattinson

La celebrità acquisita grazie ai ruoli in Harry Potter e Twilight hanno infatti reso Robert Pattinson uno dei nomi più caldi sul mercato hollywoodiano, ma la scelta di progetti decisamente più di nicchia o indipendenti, sebbene acclamati dalla critica e dal pubblico, hanno reso le offerte di lavoro mainstream più rare del previsto.

I lavori non sono certo mancati e sono stati anche di pregio. Tra gli altri, Pattinson ha collaborato con David Cronenberg per Cosmopolis e Maps to the Stars, con Werner Herzog per Queen of the Desert, con Robert Eggers per The Lighthouse, ed è anche comparso nel film Netflix Il Re di David Michôd. Per un vero posto da protagonista ha però dovuto aspettare la chiamata a sorpresa di Christopher Nolan, che lo ha scelto per interpretare il suo detective che viaggia nel tempo in Tenet.

Altrettanto rilevante è il ruolo in The Batman di Matt Reeves, che trasformerà Robert Pattinson nel nuovo Bruce Wayne. In un intervento recente, l'attore ha dichiarato quanto queste opportunità siano arrivate proprio nel momento giusto: "Ho letteralmente iniziato l'anno con nessun lavoro. Mi ricordo il mio agente che dice 'Non sei sulla lista di nessuno. I film sono ben recensiti, ma non sono hit.' E una settimana dopo ricevo un'altra chiamata dal nulla, 'Vuoi fare un film con Chris Nolan?' e io ero tipo 'Aspetta, come è successo?'"