Robert Pattinson aveva quasi perso l'entusiasmo per il cinema: "Tutti dicevano l'arte stesse morendo"

Robert Pattinson ha spiegato che dopo la pandemia era convinto che il cinema stesse morendo e stava quasi per abbandonare il mondo della recitazione.

L'attore, impegnato nella promozione del film Mickey 17 diretto da Bong Joon-ho, ha rilasciato un'intervista a Vanity Fair in cui spiega perché era diventato particolarmente pessimista pensando allo stato dell'arte.

La visione pessimista di Pattinson

Parlando delle sue preoccupazioni, Robert Pattinson ha spiegato: "Lo trovo strano perché negli ultimi anni per quanto riguarda l'industria cinematografica, partendo dal COVID e poi con gli scioperi, tutti stavano costantemente dicendo che il cinema stava morendo. E lo facevano in modo piuttosto convincente. Ero letteralmente quasi spento. Ho iniziato realmente a preoccuparmi un po'. Poi, dando un'occhiata agli ultimi mesi, si vede invece che c'è questa raffica di film davvero ambiziosi. Penso che le cose che stanno venendo nominate per gli Oscar in questa annata saranno davvero interessanti e sembra ci sia improvvisamente un nuovo gruppo di registi che entusiasmano il pubblico. Spero che Mickey 17 arrivi nelle sale in un periodo all'insegna dell'entusiasmo del cinema".

I film apprezzati da Robert

La star di Twilight e The Batman ha successivamente rivelato quali titoli lo hanno entusiasmato particolarmente negli ultimi mesi: "Ho visto questo film norvegese intitolato Armand, che ho pensato fosse fantastico. Il film The Brutalist del mio amico Brady Corbet. Anora. Lo si può considerare anche per quanto riguarda le sceneggiature. Ogni attore per due anni stava dicendo: 'Cosa sta accadendo? Niente è cool'. Non sto dicendo che tutti i titoli in uscita non lo fossero, ma erano molto legati agli studios. Non so cosa stesse accadendo realmente, se è ritornato Saturno o qualsiasi altra cosa, ma ora ci sono ruoli entusiasmanti ovunque".