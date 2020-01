Robert Downey Jr.: "Mia madre era inorridita vedendo Tropic Thunder"

Robert Downey Jr. ha svelato la reazione di sua madre dopo aver visto Trophic Thunder, il film del 2008 diretto da Ben Stiller assolutamente irriverente e ben distante da ogni forma di approccio politically correct.

L'attore, prima di debuttare nel mondo Marvel con il ruolo di Iron Man, ha avuto il ruolo dell'attore Kirk Lazarus che prende la controversa scelta di truccarsi dipingendosi il volto di nero per interpretare il soldato afroamericano Lincoln Osiris. Robert Downey Jr., durante il podcast Joe Rogen Experience, ha ora rivelato la reazione di una persona davvero speciale dopo aver visto in anteprima Tropic Thunder, progetto poi accolto in modo molto positivo soprattutto per quanto riguarda le performance del cast: "Mia madre era inorridita. Mi ha detto 'Bobby, te lo dico, ho una brutta sensazione'. Ho replicato 'Sì, anche io mamma, ma comunque... dove eravamo rimasti?'".

L'attore ha inoltre spiegato cosa ha provato prima dell'inizio delle riprese: "La sera prima ho pensato 'Okay, eccoci qui'. E penso che quel giorno avevo sei battute, ma sapevo che ci sarebbero stati degli elicotteri ed esplosioni, ci dovevano essere dei momenti coreografati... sarebbe stato cacofonico. E l'unica cosa che mi importava era 'Dove è la mia azione?'. La mia azione come attore in questo film era rappresentata dal sapere ciò che stavo facendo, anche se era folle. Quindi ho pronunicato quelle sei o otto battute che ho detto migliaia di volte disteso a letto... E il giorno successivo ero libero di divertirmi e non faticare nel capire cosa avrei dovuto fare". Downey Jr. ha quindi ribadito: "Era solo un tassello del lavoro che stavo facendo e mi preoccupavo di realizzarlo nel modo più professionale e onesto che potessi interpretare".