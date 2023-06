Robert Downey Jr., l'ex capo di Marvel lo preferì a Timothy Olyphant come Iron Man: 'Dissero che ero pazzo'

Robert Downey Jr. è il pilastro del Marvel Cinematic Universe, è stato proprio il suo Iron Man a dare il via a una serie di successi incredibili, ma sceglierlo per il ruolo, visti i suoi trascorsi con la droga, non è stato facile.

David Maisel, ex Presidente della Marvel, ha ricordato la reazione della compagnia di fronte alla sua scelta di ingaggiare Robert Downey Jr. nel ruolo di Iron Man, preferendolo a Timothy Olyphant. Secondo Maisel, gli avrebbero dato del pazzo a volere un attore tossicodipendente e inaffidabile.

"La maggior parte delle persone in questo momento pensa che Kevin Feige abbia avviato lo studio", ha detto Maisel. "Non mi conoscono affatto." "David è stato in qualche modo cancellato dalla storia dello studio, il che è davvero strano", ha aggiunto l'ex consigliere capo della Marvel Entertainment John Turitzin al New Yorker. "È stata una sua idea".

La nascita dei Marvel Studios

Come ricorda David Maisel, era l'estate del 2003 e lui era un agente della Endeavor che desiderava ardentemente gestire uno studio. "È stato allora che ho pensato, 'Ehi, se riesco a ottenere un film in cui credere, che dia vita a sequel in cui tornano gli stessi personaggi, allora può andare avanti all'infinito. Perché non sono 30 nuovi film. È un film e 29 sequel. Quello che chiamiamo un universo".

Quell'idea è stata la base per il Marvel Cinematic Universe. Maisel è volato in Florida per incontrare Isaac Ike Perlmutter, l'allora CEO della Marvel Entertainment che lo ha nominato presidente dei Marvel Studios. Alla fine ha raccolto 525 milioni di dollari in finanziamenti tramite Merrill Lynch per costruire l'MCU, inaugurato nel 2008 con Iron Man.

Utilizzando un sondaggio fatto su un gruppo di bambini chiedendo loro con quale giocattolo Marvel volessero giocare di più, Maisel e i Marvel Studios hanno scoperto rapidamente che c'era molto amore per Iron Man. Jon Favreau è stato chiamato a dirigere un film sull'eroe e secondo Maisel è stato lui la figura chiave per convincere il consiglio di amministrazione della Marvel ad approvare il casting di Robert Downey Jr. nel ruolo principale.

Lo stesso Kevin Feige di recente ha dichiarato che "senza Robert Downey Jr. i Marvel Studios non esisterebbero". Ma all'epoca il consiglio di amministrazione della Marvel era nervoso all'idea di scegliere Downey Jr. data la sua cattiva reputazione e l'arresto nell'aprile 1996 per possesso di eroina, cocaina e una pistola scarica. Robert Downey Jr. era escluso da Hollywood in quel momento e la Marvel stava decidendo tra lui o Timothy Olyphant per il ruolo di Iron Man.

"Il mio consiglio di amministrazione pensava che fossi pazzo a mettere il futuro dell'azienda nelle mani di un tossicodipendente", ha detto senza mezzi termini Maisel. "Li ho aiutati a capire quanto fosse bravo per il ruolo. Avevamo tutti fiducia che fosse pulito e che sarebbe rimasto pulito".