Iron Man, Kevin Feige: Kevin Feige: 'Senza Robert Downey Jr. i Marvel Studios non esisterebbero'

A 15 anni di distanza dall'uscita del primo film, Kevin Feige e Jon Favreau hanno voluto ricordare il casting di Robert Downey Jr, ritenuto fondamentale per il successo dei Marvel Studios.

Non c'è alcun dubbio sul fatto che Robert Downey Jr sia stato il pilastro dei Marvel Studios dal 2008 a oggi. La sua interpretazione di Iron Man è rimasta negli annali ed è stata apprezzatissima da critica e pubblico. Sulla scelta di casting è intervenuto di recente anche Kevin Feige, presidente di Marvel Studios, spiegando come sia stato fondamentale per il successo del franchise.

"Ricordo che andando avanti col tempo ci sono stati dei tempi bui e ogni volta pensavo a quanto siamo stati fortunati ad avere Robert con noi. Davvero, senza di lui i Marvel Studios non sarebbero nati. E anche il tuo contributo è stato fondamentale" ha detto Kevin Feige rivolgendosi a Jon Favreau.

Iron Man e i mille volti di Robert Downey Jr.

Per celebrare il quindicesimo anniversario di Iron Man, Disney+ ha pubblicato su Twitter un nuovo trailer che ne ripercorre i momenti più salienti. La sua ultima apparizione nei panni del celebre eroe risale al 2019 in Avengers: Endgame, dove si sacrifica al termine di una battaglia estenuante contro Thanos.

Iron Man tornerà nell'MCU?

Con l'introduzione del Multiverso nel mondo Marvel si erano diffuse alcune voci secondo cui Robert Downey Jr. sarebbe tornato nei panni di Iron Man in Avengers: Secret Wars, in arrivo nel 2026, ma sono state smentite da Stephen Broussard, VP of Production & Development dei Marvel Studios: "Al momento il ritorno di Iron Man nell'MCU è fuori discussione".