Marvel: Samuel L. Jackson infrange un record che apparteneva ad Iron Man di Robert Downey Jr.

Sebbene l'ultima apparizione di Iron Man risalga al 2019 con Avengers: Endgame, Nick Fury ha continuato a farsi vedere in altri progetti dell'MCU stabilendo un record particolarmente curioso: è infatti diventato il personaggio Marvel apparso in più trailer del franchise. Record che prima apparteneva proprio ad Iron Man di Robert Downey Jr.

Nick Fury ha fatto il suo debutto shock nella scena post-credits del primo Iron Man quando nessuno sapeva ancora quale sarebbe stato il destino della Marvel al cinema e sul piccolo schermo. Da lì in avanti il personaggio è apparso nei trailer di Iron Man 2 (2010), The Avengers (2012), Captain America: The Winter Soldier (2014), il finale della prima stagione di Agents of SHIELD (2014), Avengers: Age of Utron (2015), Captain Marvel (2019), Spider-Man: Far From Home (2019), What If? (2021), Secret Invasion (2023) e più di recente The Marvels (2023).

Proprio il sequel di Captain Marvel, in arrivo nelle sale a novembre, segnerà il ritorno sul grande schermo di Nick Fury. Il film vedrà Carol Danvers, Monica Rambeau e Kamala Khan unite in un situazione in cui, ogni volta che usano i loro poteri, si scambiano di posto col teletrasporto. Mentre provano a Capire l'origine del fenomeno, si troveranno a combattere un nuovo potente nemico.

Samuel L. Jackson ha sempre apprezzato il ruolo di Nick Fury, arrivando addirittura a preferirlo alla vittoria di un Oscar. In passato aveva dichiarato: "Se fai questo film, vincerai un Oscar'. No grazie. Preferirei essere Nick Fury. O divertirmi a essere Mace Windu con una spada laser in mano".