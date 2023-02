Robert Downey Jr. festeggia la stella a Jon Favreau appiccicando il suo chewing gum sulla Walk of Fame

Il disturbatore Robert Downey Jr. ha celebrato a suo modo la stella all'amico Jon Favreau appiccicando la sua gomma da masticare sulla Walk of Fame.

Jon Favreau ha celebrato la stella sulla Walk of Fame a lui dedicata nel corso di una cerimonia che si è tenuta ieri a Los Angeles, nella celebre location, e che ha visto il "disturbatore" Robert Downey Jr. celebrare a suo modo l'amico appiccicando il suo chewing gum sulla celebre passeggiata.

Jon Favreau, attore, regista, sceneggiatore e produttore di successo, fautore dell'incredibile popolarità del Marvel Cinematic Universe, ha ricevuto la 2.746° stella sulla celebre Walk of Fame. Davanti alle telecamere accese per immortalare l'evento, Robert Downey Jr. si è tolto la gomma da masticare dalla bocca e l'ha appiccicata sulla stella dell'amico. "Giusto per renderlo ufficiale" ha esclamato scherzosamente tra le risate generali.

"Sedici anni fa questa settimana, Jon ed io eravamo in pre-produzione per quello che sembrava un indie di alto livello e siamo stati alimentati da questa fiducia contagiosa, ma infondata. Ero oltremodo grato per il potere delle seconde possibilità", Downey Jr. ha detto nella sua introduzione, riferendosi al lavoro svolto insieme nel primo film di Iron Man. "Il viaggio che ho condiviso con lui è troppo incredibile anche solo da immaginare, eppure è solo una piccola parte del suo più ampio viaggio narrativo che continua a sorprenderci, arricchirci e ispirarci".