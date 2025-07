Robert Downey Jr. clamoroso: la Marvel lo rivuole come Dottor Destino anche dopo Avengers Secret Wars?

I Marvel Studios non vogliono proprio liberarsi dell'opportunità di avere nel proprio roaster l'interprete di Tony Stark e ora di Victor von Doom

Dopo il commovente addio al personaggio di Tony Stark/Iron Man alla fine di Avengers: Endgame, i Marvel Studios hanno richiamato Robert Downey Jr. per dar vita a Victor von Doom, alias Dottor Destino. Tuttavia, ora sembra che i piani dello studio prevedano una collaborazione a lungo termine.

Il casting, annunciato al Comic-Con 2024, ha diviso le opinioni dei fan e sollevato preoccupazioni sul fatto che Victor Von Doom è una variante di Iron Man, dato che hanno lo stesso aspetto. Dovremo aspettare e vedere cosa succederà, e già circolano voci su quale sia la realtà di riferimento del grande cattivo della Saga del Multiverso.

Oggi, lo scooper Daniel Richtman ha riportato che i Marvel Studios starebbero attualmente discutendo la possibilità che Downey Jr. continui a interpretare Dottor Destino anche dopo l'uscita al cinema di Avengers: Secret Wars, prevista per la fine del 2027.

Il Dottor Destino sarà più che un semplice "cattivo"

Avengers: Doomsday - Robert Downey Jr. in una foto del personaggio Victor von Doom

Immaginiamo che il successo de I Fantastici 4: Gli Inizi ci abbia messo lo zampino, dato che è perfettamente logico che la Prima Famiglia della Marvel sviluppi altre storie con Destino, suo acerrimo nemico, dopo che la sua missione di "salvare" il Multiverso fallirà quasi certamente. Resta da vedere se Downey Jr. vorrà rimanere, ma in ogni caso è indubbio che lo studio voglia continuare a sviluppare storie sul suo personaggio.

"Avevamo iniziato ancora prima che accadesse ciò che è successo all'attore [Jonathan Majors], avevamo iniziato a renderci conto che Kang non era abbastanza imponente, non era Thanos, e che c'era solo un personaggio che poteva esserlo, perché lo era stato nei fumetti per decenni e decenni", ha rivelato il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige. "Grazie all'acquisizione della Fox, finalmente l'avevamo trovato, ed era il Dottor Destino".

"Quindi avevamo iniziato a parlare del Dottor Destino anche prima di abbandonare ufficialmente Kang. E in realtà avevo iniziato a parlare con Robert [Downey Jr.] di questa idea audace prima ancora che uscisse Ant-Man 3", ha continuato il dirigente. "Era un piano a lungo termine che avevamo, quello di prendere uno dei nostri personaggi più grandi e utilizzare uno dei nostri attori più grandi".

La prima apparizione del Dottor Destino nel MCU

I Fantastici 4: Gli inizi, Vanessa Kirby e Pedro Pascal

Il personaggio ha avuto la sua primissima introduzione nel corso della scena a metà dei titoli di coda di Fantastici 4: Gli Inizi. Questa inizia con una didascalia che recita "Quattro anni dopo" e ci mostra Sue Storm nel Baxter Building in compagnia del figlio Franklin Richards.

Sta leggendo a suo figlio la storia di "Il piccolo Bruco Maisazio", ma quando va a cercare un altro libro, H.E.R.B.I.E. le rivela che il preferito di Franklin è "L'origine delle specie" di Charles Darwin. A questo punto sente uno strano rumore provenire dal salotto così rientra solo per trovarsi davanti una misteriosa figura con un mantello verde inginocchiata davanti a suo figlio. Sembra che abbia sollevato la mano di Franklin fino al suo viso, e nell'altra mano di questo personaggio vediamo la maschera argentata del Dottor Destino: è proprio Victor von Doom.