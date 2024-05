Robert Downey Jr prende in giro Chris Hemsworth svelando come lo descrivono gli altri Avengers

Chris Hemsworth ha ricevuto la stella in suo onore sulla Walk of Fame di Hollywood e, per l'occasione, Robert Downey Jr ha tenuto un divertente discorso in cui ha rivelato come lo descrivono gli altri interpreti degli Avengers.

La star di Iron Man ha infatti avuto il compito di celebrare il suo collega australiano, facendosi dare una mano dagli amici del MCU.

I commenti degli Avengers

Robert Downey Jr. ha quindi rivelato in pubblico cosa hanno detto Mark Ruffalo, Jeremy Renner, Scarlett Johansson e Chris Evans della star di Thor.

Il premio Oscar ha svelato di aver chiesto agli amici e colleghi: "Cosa è Chris Hemsworth?".

Robert ha quindi condiviso le risposte ricevute: "Renner dice: 'Assurdamente fantastico in modo fastidioso'. Ruffalo è andato forte con 'amico di lavoro'. Scarlett è andata dritta al cuore con 'sensibile lady protagonista'. Captain America lo definisce 'il secondo miglior Chris'. E lo riporto qui e ora: non c'è nessuno che lo merita di più. Lui è il 'destinatario di una stella di Hollywood'".

Thor: Love and Thunder, Chris Hemsworth in una foto del film

Le lodi al collega

Downey ha quindi lodato l'amico e collega sostenendo che sia una delle persone più notevoli che conosca.

Robert ha ironizzato sottolineando: "Ho scritto da solo tutti i miei commenti, ed è per questo che saranno piuttosto arguti e brillanti".

La star di Oppenheimer ha sostenuto che Furiosa: A Mad Max Saga sarà il film del 2024 prima di sostenere che "tra il mantello e il martello c'è un fascino australiano contagioso", aggiungendo che considera Hemsworth un "notevole essere umano". Robert ha aggiunto: "Sei una leggenda". L'interprete di Thor, secondo l'amico e collega, sotto "il bel packaging", è veramente intelligente, ha un animo profondo e ha reso un piacere conoscerlo, essendo davvero qualcuno di genuino e onesto.