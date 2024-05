Il Simpatizzante: tutto quello che sappiamo sulla serie di Park Chan-wook con Robert Downey Jr.

Sta per arrivare l'attesissima serie diretta da Park Chan-wook con protagonisti Hoa Xuande, la nominata all'Emmy Sandra Oh e il vincitore del Premio Oscar Robert Downey Jr., tratta dall'omonimo romanzo di Viet Thanh Nguyen. Ecco cosa bisogna sapere prima di vederla, dal 20 maggio in streaming solo su NOW.

Park Chan-wook approda alla serialità. O meglio, vi torna dopo La tamburina del 2018. Sarebbe bastato questo ad incuriosire sulla nuova miniserie evento targata HBO, sempre garanzia di qualità. Invece vogliamo metterci il carico da 90: una spy story con tutti i crismi, colpi di scena ed atmosfere al cardiopalma richieste dal genere. Infine: protagonisti gli apprezzati Robert Downey Jr. e Sandra Oh, il primo addirittura in quattro ruoli diversi. Abbiamo la vostra attenzione? Perfetto, ora addentriamoci a scoprirne di più sulla serie per arrivare preparati alla visione, quando andrà in onda dal 20 maggio in streaming solo su NOW.

La trama de Il Simpatizzante

Hoa Xuande è il Capitano

Il Simpatizzante è un thriller ad alta tensione, una storia di spionaggio piena di ironia e suspense, tratta dall'omonimo romanzo vincitore del premio Pulitzer scritto da Viet Thanh Nguyen, The Sympathizer, di cui esiste anche un sequel letterario, The Committed (chissà che questo non voglia dire seconda stagione in arrivo). La serie è una co-produzione tra HBO, A24 (sempre attenta oramai alla serialità oltre che al cinema a livello internazionale) e Rhombus Media, prodotta in associazione con Moho Film e Cinetic Media. La trama è una satira interculturale sulle lotte di una spia comunista metà francese e metà vietnamita durante l'ultimo periodo della Guerra del Vietnam. I suoi giorni da spia però non sono finiti, come scoprirà presto durante la sua nuova vita da rifugiato a Los Angeles.

I talenti dietro Il Simpatizzante

Il Simpatizzante: uno dei quattro ruoli di Robert Downey Jr.

Park Chan-Wook, l'apprezzatissimo cineasta della Trilogia della Vendetta oltre che del recente Decision to Leave, non è solo regista ma anche co-showrunner e produttore esecutivo; accanto a lui alla scrittura Don McKellar come co-showrunner e produttore esecutivo, insieme agli autori Mark Richard, Naomi Iizuka, Maegan Houang, Anchuli Felicia King, Tea Ho. Tutti volutamente di differenti nazionalità per una writers room il più possibile fedele al materiale originario.

Robert Downey Jr. in un'immagine della serie

Alla regia dei primi tre episodi de Il Simpatizzante troviamo Park Chan-wook, per settare il mood e l'atmosfera claustrofobica dello show, passando poi il testimone a Fernando Meirelles, che stiamo già apprezzando in Sugar (nel quarto episodio) e Marc Munden, già dietro The Third Day per HBO (negli ultimi tre episodi), pur rimanendo a supervisionare il progetto fino alla fine. Robert Downey Jr., oltre che interprete, è anche produttore esecutivo insieme alla moglie Susan Downey e ad Amanda Burrell per Team Downey, Niv Fichman per Rhombus Media, Kim Ly, Ron Schmidt, Viet Thanh Nguyen (l'autore del libro), Jisun Back per Moho Film.

Il cast stellare de Il Simpatizzante e i quattro volti di Robert Downey Jr.

Il Simpatizzante: una sequenza con Sandra Oh

Un cast d'eccezione impreziosisce la serie HBO. Hoa Xuande (L'ultimo boss di Kings Cross) è il Capitano, il personaggio titolare, un comandante di polizia a Saigon che è segretamente una spia comunista per il Nord. La candidata al premio Emmy e vincitrice di due Golden Globe (prima attrice asiatica per entrambi i riconoscimenti) Sandra Oh - alias l'ex dottoressa Cristina Yang di Grey's Anatomy e l'agente dell'MI6 Eve Polastri di Killing Eve - interpreta Sofia Mori, una segretaria giapponese americana di mezza età che inizia una relazione sessuale col Capitano.

Il Simpatizzante: Robert Downey Jr. si fa in quattro nella serie HBO

Arriviamo dunque al già citato Robert Downey Jr. - divenuto famoso grazie ai ruoli di Sherlock Holmes nell'omonimo film di Guy Ritchie e di Tony Stark nel Marvel Cinematic Universe oltre che fresco vincitore dell'Oscar per Oppenheimer, che trovate in streaming solo su NOW. L'attore interpreta ben quattro ruoli come dicevamo: il mentore del Capitano alla CIA, Claude; il professor Hammer alla scuola di specializzazione del Capitano; il membro del Congresso nel Sud della California Ned Godwin, che prova a far leva sulla popolazione locale vietnamita americana; il regista amatoriale (ispirato nientemeno che a Francis Ford Coppola) Niko Damianos, che vorrebbe girare un film sulla Guerra del Vietnam. Tra gli interpreti anche Fred Nguyen Khan (Madre!), Toan Le (Bigfoot), Phanxine, Vy Le, Ky Duyen, Kieu Chinh, Duy Nguyen e Alan Trong. Vi servono altri motivi per vedere la serie, un ritratto politico che strizza fortemente l'occhio all'attualità e che promette di tenervi incollati allo schermo?