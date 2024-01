The Boys: Erin Moriarty abbandona i social media dopo le accuse di aver fatto ricorso alla chirurgia plastica

Erin Moriarty, interprete di Starlight in The Boys, ha lasciato i social media dopo le accuse misogine di aver fatto ricorso alla chirurgia plastica da parte della giornalista Megyn Kelly.

Si intensifica la polemica dopo le accuse rivolte alla star di The Boys Erin Moriarty di aver fatto ricorso alla chirurgia plastica. Ad aver sollevato il polverone è l'ex conduttrice di Fox News Megyn Kelly in un video - poi divenuto virale - in cui accusa Mortiarty di "malattia da social", mostrando una foto in cui l'interprete di Starlight apparirebbe diversa dal solito. Colpa della chirurgia plastica?

Kelly ha diffuso due foto a confronto che mostrano quanto sarebbe cambiato l'aspetto di Erin Moriarty negli ultimi anni. La foto più recente, che mostrerebbe i cambiamenti nel suo volto, era stata diffusa dalla stessa Mortiarty che ha poi cancellato il suo account in risposta alle polemiche e al bullismo subito.

La reazione di Erin Moriarty

"Questo è qualcosa che davvero non mi sarei mai aspettata di scrivere", ha esordito Moriarty in un lungo post. "Siamo tutti soggetti a livelli di bullismo nel corso della nostra vita, ma sono inorridita e ho sentito che meritavo di prendermi una pausa per affrontare queste cose. Ricevere un messaggio su un video disgustosamente falso, controproducente al punto da essere ironicamente misogino, in cui Megyn Kelly commenta il mio aspetto mi ha lasciato inorridita."

Il video in questione è un estratto del Megyn Kelly Show, in cui la conduttrice avrebbe criticato pesantemente Erin Mortiarty per aver fatto un drastico ricorso alla chirurgia plastica, descrivendola come quella che un tempo era una "bella ragazza naturale" prima di mostrare la foto più recente. "Pensavo fosse solo una foto generata dall'intelligenza artificiale... ma a quanto pare è reale", ha aggiunto. "Ha fatto questo a se stessa."

A questo proposito, Erin Moriarty ha puntualizzato: "Megyn Kelly ha usato una foto scattata 'un anno fa' secondo lei, che in realtà era stata scattata circa dieci anni fa prima che io raggiungessi l'età legale per bere (sto per compiere 30 anni) come esempio. Magari fare qualche ricerca che richiederebbe 30 secondi... Quella foto è stata scattata dopo che mi ero sottoposta a una sessione di trucco, ricordo che mi ero sentita carina"_.

Annunciando la sua uscita dai social media, erin Moriarty ha concluso dicendo di essere "inorridita dalla reazione, dalle assunzioni che la sminuiscono e dal video che è un chiaro esempio di tali molestie. Mi ha spezzato il cuore. Mi avete spezzato il cuore".