Iron Man, Robert Downey Jr: "Tony Stark fa follemente parte del mio DNA"

Robert Downey Jr e Jodie Foster sono i protagonisti di un'intervista organizzata da Variety che ha permesso all'attore anche di svelare se sarebbe disposto a riprendere il ruolo di Tony Stark, indossando ancora una volta il costume di Iron Man.

Questa volta è stata l'attrice premio Oscar a porgli la domanda e la star del MCU ha ammesso quanto forte sia il legame con il personaggio.

Il motivo del possibile ritorno di Iron Man

Jodie Foster, dopo aver parlato delle rispettive carriere e degli alti e bassi del mestiere di attore, ha chiesto in modo chiaro e diretto a Robert Downey Jr. se sarebbe disposto a indossare ancora una volta il costume di Iron Man.

L'interprete di Tony Stark ha quindi dichiarato: "Fa parte follemente del mio DNA. Probabilmente è il personaggio più simile a me che io abbia mai interpretato, anche se lui è molto più cool rispetto a quanto lo sia io".

Robert, che ha da poco conquistato il suo primo premio Oscar grazie alla sua intepretazione in Oppenheimer, ha quindi aggiunto: "Sono diventato sorprendentemente aperto all'idea".

L'interprete di Iron Man ha quindi sottolineato in modo ironico che, come la sua amica e collega, ha ancora un bell'aspetto nonostante gli anni che passano: "Stavo guardando le foto che ci stavano scattando, assicurandomi: 'Siamo ancora Ok?'. E in realtà devo ammettere: 'Abbiamo proprio un bell'aspetto'".

Iron Man: Robert Downey Jr. vorrebbe tornare nel MCU, ma i fratelli Russo non sono d'accordo

A frenare le ipotesi di un ritorno dell'eroe sono stati recentemente i fratelli Russo rispondendo a una domanda sul possibile ritorno di Tony dopo la sua morte avvenuta in Avengers Endgame. Anthony aveva spiegato che trova sia difficile riportare in scena il supereroe, dichiarando: "Non so come potrebbero farlo. Non so quale sarebbe la strada da percorrere".