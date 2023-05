Robert De Niro svela il nome e pubblica la foto della figlia neonata

Dopo la notizia della nascita della figlia avuta a 79 anni, Robert De Niro ha finalmente rivelato il nome della piccola neonata e una sua foto nel corso della trasmissione CBS Mornings.

La figlia, nata dalle relazione con Tiffany Chen, si chiama Gia Virginia Chen De Niro.

De Niro ha rivelato per la prima volta di aver dato il benvenuto al settimo figlio in un'intervista con ET Canada, quando ha corretto l'intervistatore che gli chiedeva dei suoi sei figli dicendo di averne "Sette, in realtà".

De Niro ha sei figli da precedenti relazioni. Lui e la prima moglie, Diahnne Abbott, sono genitori della figlia Drena, 51 anni, e del figlio Raphael, 46 anni. Nel 1995 ha avuto due figli gemelli, Julian e Aaron, di 27 anni, dalla sua ex fidanzata, la modella e attrice Toukie Smith. De Niro ha anche avuto Elliot, 24 anni, e la figlia Helen, 11 anni, da Grace Hightower.

Rivedremo presto De Niro sul grande schermo; mentre nei giorni scorsi è tornato al cinema Toro scatenato in versione restaurata, lo vedremo recitare al fianco di Leonardo DiCaprio nel nuovo film di Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon.