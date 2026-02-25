Robert De Niro in lacrime: "Dobbiamo salvare gli Stati Uniti da Donald Trump"

Nel corso di una nuova intervista, l'attore Premio Oscar non ha trattenuto la sua emozione al pensiero di quanto il suo paese sia enormemente diviso internamente dal proprio leader

Robert De Niro ha lanciato un appassionato appello ai suoi concittadini americani arrivando persino alle lacrime. Per lui è arrivato il momento di alzarsi e combattere.

Il leggendario attore Premio Oscar e da tempo sostenitore progressista ha offerto la sua sincera valutazione del secondo mandato del presidente Donald Trump nella puntata di lunedì del podcast MS NOW The Best People, condotto da Nicolle Wallace.

Le parole e la commozione di Robert De Niro

"Trump è il nemico di questo Paese, non prendiamoci in giro", ha affermato chiaramente De Niro. "È semplice. Dobbiamo restare uniti per mandarlo via e tornare sulla strada giusta. Possiamo discutere e litigare sulle nostre piccole differenze e tutto il resto. Questo è il vero problema".

Dopo una lunga discussione sull'effetto polarizzante di Trump sullo stato del dibattito civile e della vita pubblica, Wallace ha ricordato a De Niro il suo discorso di ringraziamento per il premio come miglior attore agli Oscar del 1981, caratterizzato da gratitudine e umiltà.

"Bisogna sollevare il morale delle persone", ha riflettuto De Niro, con le lacrime agli occhi e la voce rotta dall'emozione. "Bisogna unirle, punto. Non si possono dividere le persone. Non si può vincere in questo modo".

La situazione politica statunitense vista dalla star

De Niro ha poi respinto il suggerimento di Wallace secondo cui le persone cercano di comprendere "il lato umano" dell'era Trump, affermando la sua speranza che "un grande regista realizzi una grande storia su questo periodo. Qualcuno interpreterà Trump e capirà di cosa si tratta, e molto altro ancora che è stato appreso in quegli anni e che può essere fatto. Ma in questo momento, è una questione di sopravvivenza per questo Paese".

La star di Taxi Driver ha descritto la situazione politica in cui Trump ha portato la nazione come "una situazione senza via d'uscita". Ma è riuscito a trasformare quella visione cupa in una visione di speranza. "È quasi come se fosse il destino che questa cosa sia lì, che cerchi di distruggere questo Paese, e forse senza nemmeno capirne il motivo. Quindi sta a noi proteggere il Paese... Dobbiamo salvare il Paese".

L'impegno civile di De Niro contro le derive autoritarie di Trump

L'attore ha da tempo utilizzato la sua piattaforma pubblica per promuovere cause politiche progressiste come i diritti degli omosessuali e la giustizia climatica. Da quando Trump è stato eletto presidente per la prima volta nel 2016, è diventato il bersaglio principale delle sue appassionate critiche.

Dalle invettive anti-Trump piene di parolacce a The View al prestare la sua voce a uno spot pro-Joe Biden che prendeva di mira l'ex conduttore di The Apprentice, De Niro è stato implacabile nelle sue critiche alla politica e alla personalità di Trump.