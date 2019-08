Robert De Niro e Shia LaBeouf saranno padre e figlio nel film After Exile

Robert De Niro e Shia LeBeouf interpreteranno padre e figlio in After Exile , il film basato sulla vita criminale di Michael Tovo.

Robert De Niro e Shia LeBeouf saranno fianco a fianco in After Exile, come padre e figlio nel film di genere crime diretto da Joshua Michael Stern su una sceneggiatura di Anthony Thorne e Michael Tovo, basata proprio sulla vita di quest'ultimo.

Il film sarà incentrato su Mike Delaney (Shia LaBeouf) che, dopo essere stato rilasciato dalla galera per aver ucciso un uomo innocente dopo una violenta rapina, deve ritornare alla sua vecchia vita in cui lui e suo padre (Robert De Niro), anche lui criminale, cercheranno di salvare la vita di suo fratello minore dalla droga e dal crimine. Il drama è incentrato sul difficile percorso per il perdono e la redenzione. De Niro sarà Ted Delaney, un ex-carcerato che ha perso sua moglie anni prima e ora soffre di alcolismo e di sensi di colpa. Tutto ciò che gli è rimasto è l'istinto di salvare i suoi due figli dall'oscurità e dalla strada di distruzione su cui si trovano. Le riprese di After Exile inizieranno a Filadelfia il prossimo ottobre.

Joker: Robert De Niro e Joaquin Phoenix a confronto in una scena

Entrambi i protagonisti principali sono coinvolti in grandi uscite cinematografiche nel prossimo autunno. Infatti, Shia LaBeouf è attualmente nelle sale USA con The Peanut Butter Falcon e in autunno uscirà Honey Boy, il film acclamato al Sundance scritto dallo stesso LaBeouf e basato sulla sua dura storia come attore bambino.

Robert De Niro torna in un film di Martin Scorsese, con l'atteso The Irishman, insieme ad Al Pacino su Netfliz. De Niro è co-produttore del film di Netflix che sarà presentato al New York Film Festival. Inoltre, Robert De Niro sarà anche in Joker di Todd Phillip, altra attesissima pellicola con Joaquin Phoenix che sarà presentata a Venezia 2019.

Venezia 2019: da Robert Pattinson a Johnny Depp, le star che saranno al Festival del Cinema