Robert De Niro e Martin Scorsese esilaranti: in trend su TikTok dopo un video della buonanotte

Stai parlando con me? Solo per darmi la buonanotte?: Robert De Niro ha chiamato a sorpresa il suo collega e amico di lunga data Martin Scorsese solo per augurargli sogni d'oro, lasciando il regista confuso e divertito.

La conversazione telefonica, ripresa in un video per promuovere la partecipazione dei due al Tribeca Film Festival, fa parte di una tendenza più ampia su TikTok. Conosciuta colloquialmente come la tendenza "buonanotte", questa moda virale vede gli uomini sorprendere i propri amici augurando loro la buonanotte con una telefonata improvvisa, un gesto insolito per la sua intimità informale.

Il video virale su TikTok tra De Niro e Scorsese

Killers of the Flower Moon: Lily Gladstone e Martin Scorsese

Nel video, Martin Scorsese risponde a una chiamata della star di Taxi Driver: "Pronto? Bob?", chiede. "Ti chiamo per augurarti la buonanotte!", dice l'attore. "E dormi bene". Scorsese sembra un po' confuso, ma mantiene un certo contegno: "Ok, grazie". De Niro chiede quindi al suo amico di passare a FaceTime e Scorsese accetta e chiede all'attore cosa stia facendo.

"Ecco cosa sto facendo, sto guardando questo", dice De Niro, girando la fotocamera del telefono per mostrare The Wiggles in TV. "Oh, fantastico, è davvero bello", risponde Scorsese vedendo i Wiggles nella TV dell'attore. "Ci vediamo. A domani. Dormi bene, caro", dice De Niro.

Scorsese sta al gioco. 'Ok, grazie, amore mio', dice ridendo. "Ciao!" Il regista poi racconta la bizzarra telefonata a sua figlia Francesca, che ha filmato l'intera conversazione. "Chiama quattro volte, poi finalmente rispondi, ti rendi conto che è lui e lui dice: 'Ehi, come va? Bene, ci vediamo domani, ok, va bene'", dice confuso. "L'intera faccenda è un grande mistero. Si è semplicemente messo in testa che oggi doveva dire 'Buonanotte'".

Francesca alla fine ha detto a suo padre che la telefonata faceva parte di una tendenza su TikTok, e il filmato della reazione del regista a quella notizia è stato inserito all'inizio del video. "Era quello? Una tendenza?", chiede incredulo il regista. "Mi ha chiamato per dirmi 'Buonanotte'?"

Il rapporto professionale tra De Niro e Scorsese è iniziato ufficialmente nel 1973 quando i due hanno collaborato a Mean Streets. L'attore e il regista hanno continuato a lavorare insieme in altri nove lungometraggi nel corso di sei decenni: Taxi Driver; New York, New York; Toro scatenato; Re per una notte; Quei bravi ragazzi; Cape Fear; Casinò; The Irishman; e Killers of the Flower Moon. Scorsese ha anche diretto De Niro nel cortometraggio promozionale del 2015 The Audition, e i due amici di lunga data hanno recitato entrambi in Guilty by Suspicion e Shark Tale.