Robbie Williams è una scimmia nel trailer del film Better Man

A gennaio arriverà nei cinema il film musical Better Man, ispirato alla vita e alla carriera di Robbie Williams, ecco il trailer.

Lucky Red ha condiviso online il primo trailer italiano di Better Man, il film di Michael Gracey dedicato alla storia della pop star Robbie Williams. Il video svela il particolare approccio scelto per seguire le varie fasi della sua vita: mostrarlo in versione scimmia, scelta spiegata proprio dallo stesso Robbie all'interno del filmato.

I dettagli del film

Better Man debutterà il 1° gennaio 2025 nelle sale italiane dopo essere stato presentato in anteprima mondiale al festival di Toronto.

Il film su Robbie Williams è scritto e diretto da Michael Gracey, che torna sul grande schermo dopo il successo di The Greatest Showman. Lo script è firmato anche Oliver Cole e Simon Gleeson, mentre tra i produttori esecutivi c'è lo stesso Robbie Williams.

Il film seguirà la vita e la carriera della superstar simbolo degli anni Novanta e Duemila, dall'esordio straordinario con i Take That, boyband idolo dei teenagers, alla carriera da solista con più di 80 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Attraversando alti e bassi personali e professionali, Williams è uscito dall'ombra del suo paesino britannico per diventare una delle più grandi pop star del mondo.

Nel film Robbie è rappresentato da una scimmia, realizzata in CGI, scelta che mette in luce le contraddizioni psicologiche di uno showman, sì strabordante di talento e carisma, ma anche pieno di ferite, fragilità e complessità.

La sinossi del film

Better Man è la storia vera dell'ascesa fulminante, della drammatica caduta e della straordinaria rinascita della superstar del pop britannico Robbie Williams, uno dei più grandi cantanti di tutti i tempi. Diretto da Michael Gracey (The Greatest Showman), il film è raccontato in modo unico dal punto di vista di Williams, facendo trasparire la sua caratteristica ironia e il suo stile inimitabile.