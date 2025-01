Road House: una star si è fratturata la schiena durante uno scontro con Conor McGregor?

Anche se in passato Lukas Gage ha fatto da solo i propri stunt, probabilmente in futuro opterà per una controfigura.

Dopo aver recitato accanto a Jake Gyllenhaal e Conor McGregor nel remake di Road House arrivato su Prime Video lo scorso anno e diretto da Doug Liman, l'attore ha recentemente rivelato di aver subito un infortunio durante una scena di combattimento.

"Ero fuori dal mio elemento, e mi hanno chiesto se volevo usare una controfigura, e io ho detto: 'Diavolo no, non sono un fifone'", ha ricordato Gage durante un'intervista a After Midnight. "Così ho fatto la mia prima scena di lotta con Conor McGregor, mi ha colpito alla schiena, forse mi sono fratturato un disco della schiena. Ma ho firmato, è stata colpa mia. Mi hanno pagato molto bene, non farò causa. Vi voglio bene, ragazzi".

Road House: Lukas Gage in una scena del film

Gage ha poi rivelato alla conduttrice, la comica Taylor Tomlinson: "A cosa stavo pensando accanto a Jake Gyllenhaal e Conor McGregor? È solo che... non è stato bello". L'attore non ha voluto rivelare quanto sia stato pagato dopo l'incidente sul set, sottolineando che "non ha indossato l'imbottitura" perché "stava cercando di essere cool" di fronte ai suoi colleghi.

Road House, Conor McGregor commenta la scena di nudo: "Si vede un po' troppo il mio sedere"

Quando il remake del film con Patrick Swayze del 1989 ha debuttato sulla piattaforma di streaming nel marzo 2024, ha superato i 50 milioni di spettatori nei primi due fine settimana, portando lo studio ad accelerare lo sviluppo di un sequel, che è stato poi prontamente annunciato.

L'uscita di Road House è stata condizionata dalle polemiche: il regista Doug Liman si era inizialmente rifiutato di promuovere la pellicola poiché questa non sarebbe uscita nelle sale, come tutta la produzione pensava sarebbe accaduto. Anche Gyllenhaal ha espresso tutta la sua perplessità sulla strategia usata da Prime Video.