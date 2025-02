Road House 2 si farà? Lukas Gage aggiorna sul sequel con Jake Gyllenhaal

Un nuovo aggiornamento sullo stato produttivo di Road House 2 è arrivato grazie a Lukas Gage, che ha discusso anche di un suo eventuale ritorno nel sequel.

Il remake del film del 1989 con Patrick Swayze, è stato diretto da Doug Liman, con Jake Gyllenhaal nel ruolo di Dalton, un ex lottatore UFC che accetta un lavoro come buttafuori in una bettola della Florida. Sebbene sia stato accolto tiepidamente dalla critica, il film è stato un successo di pubblico per Prime Video ed è stato confermato che un sequel è in fase di sviluppo.

In una recente intervista a Variety, Gage, che interpretava Billy, il buttafuori alleato di Dalton, ha rivelato se tornerà o meno in Road House 2. Anche se non sembra che l'attore sappia con certezza se tornerà, fa notare che il suo personaggio è ancora vivo alla fine del film originale.

Road House: Jake Gyllenhaal più duro che mai in una scena

Road House 2, a che punto sono i lavori sul sequel?

"Non sono morto", ha fatto notare l'attore. "Quindi penso che ci sia speranza per me. Mi è piaciuto molto lavorare con Doug Liman e poi ovviamente lavorare con Jake Gyllenhaal, che ho ammirato in Donnie Darko nella mia stanza, provando anche le sue scene quando avevo 11 anni e volevo essere lui".

Road House: Jake Gyllenhaal e Conor McGregor nel film

Passando all'argomento sequel di Road House, Gage ha proseguito: "Credo che siano ancora nelle fasi iniziali, e Jake è stato molto impegnato con la sua carriera a Broadway e con i suoi impegni con il film di M. Night Shyamalan, ma di sicuro ci sarà. È ancora nelle nelle prime fasi di sviluppo".

Gage ha affermato che gli impegni di Gyllenhaal influiranno sulla rapidità con cui Road House 2 verrà realizzato. La star dovrebbe recitare a Broadway al fianco di Denzel Washington in Otello, e recentemente è stato annunciato che sarà il protagonista del prossimo film di M. Night Shyamalan, un thriller romantico e soprannaturale. A seconda degli impegni dell'attore, le riprese di Road House 2 potrebbero iniziare solo alla fine di quest'anno o successivamente, il che significa che potrebbe uscire alla fine del 2026 o nel 2027.