Road House: i character poster del film con star Jake Gyllenhaal

Amazon MGM Studios ha condiviso i character poster di Road House, il nuovo film diretto da Doug Liman con Jake Gyllenhaal.

Lo studio ha inoltre rivelato la presenza nel cast di Post Malone che avrà la parte di Carter nella storia in arrivo il 21 marzo sugli schermi di Prime Video.

I dettagli del nuovo film

In questa nuova adrenalinica versione del film cult anni '80, un ex combattente UFC (Gyllenhaal) accetta un lavoro come buttafuori in una rissosa e rude roadhouse nelle Florida Keys, ma scopre presto che non tutto è come sembra in quel paradiso tropicale.

Dalton cerca di sfuggire al suo passato, ma la sua reputazione lo precede e viene assunto da Frankie (Williams) con la speranza di fermare una gang violenta che lavora per il boss Brandt (Magnussen) e che cerca di distruggere il suo amato bar. La posta in gioco diventa ancora più alta con l'arrivo di Knox (McGregor), uno spietato mercenario.

Road House: il character poster di Jake Gyllenhaal nel ruolo di Dalton

Road House: il character poster di Post Malone nel ruolo di Carter

Road House: il character poster di Lukas Gage nella parte di Billy

Road House: il character poster di Jessica Williams nella parte di Frankie

Road House: il character poster di Darren Barnet, interprete di Sam

Road House: il character poster di Daniela Melchior nel ruolo di Ellie

Road House: il character poster di Conor McGregor nei panni di Knox

Road House: il character poster di Billy Magnussen nei panni di Ben Brandt

I protagonisti

Nel cast, oltre a Jake Gyllenhaal, ci saranno Daniela Melchior, Billy Magnussen, Jessica Williams, Joaquim de Almeida, Conor McGregor, Lukas Gage, Arturo Castro, B.K. Cannon, Beau Knapp, Darren Barnet, Dominique Columbus, Bob Menery, Catfish Jean, Kevin Carroll, Travis Van Winkle, Hannah Lanier.

La sceneggiatura è stata firmata da Anthony Bagarozzi e Charles Mondry, mentre la regia è stata affidata a Doug Liman.