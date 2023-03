Riverdale: ecco il primo trailer della settima e ultima stagione

The CW ha appena condiviso il primo promo ufficiale di quella che sarà la stagione conclusiva dello show.

The CW ha diffuso in streaming il primo trailer della Stagione 7 di Riverdale, con cui si concluderà la serie basata sui personaggi a fumetti della Archie Comics. Il debutto è atteso per il 29 marzo prossimo.

Il video riporta Archie e il gruppo di amici negli anni '50, dove le cose si fanno molto più strane e confuse per i personaggi. Essendo l'unica persona che ricorda quello che è successo, Jughead cerca di convincere Archie, Betty e gli altri che vengono tutti dal futuro, nella speranza di trovare un modo per tornare alla loro linea temporale.

Riverdale è interpretato da KJ Apa nel ruolo di Archie Andrews, Lili Reinhart nel ruolo di Betty Cooper, Camila Mendes nel ruolo di Veronica Lodge, Cole Sprouse nel ruolo di Jughead Jones, Madelaine Petsch nel ruolo di Cheryl Blossom, Vanessa Morgan nel ruolo di Toni Topaz, Casey Cott nel ruolo di Kevin Keller, Charles Melton nel ruolo di Reggie Mantle e Drew Ray Tanner nel ruolo di Fangs Fogarty.