Luke Perry, ad un anno dalla morte il ricordo delle star di Beverly Hills 90210 e Riverdale

Ad un anno dalla morte di Luke Perry molti illustri amici e colleghi dell'attore hanno voluto tributargli un omaggio sui social. In prima fila gli ex colleghi di Beverly Hills 90210.

Il 4 marzo 2019 Luke Perry moriva a soli 52 anni, in seguito al grave ictus ischemico che l'aveva colpito qualche giorno prima. La morte prematura di una star della tv divenuta icona negli anni grazie al ruolo di Dylan McKay nel serial anni '90, Beverly Hills 90210, ha provocato grande dolore nei fan di tutto il mondo e nei colleghi di set.

Ian Ziering ha postato un'immagine che lo ritrae con Perry:"Difficile credere che sia passato un anno da quando abbiamo perso Luke. Anche se il tempo guarisce le ferite, il dolore della perdita dura per sempre. Mi manchi così tanto amico. #RIPLuke"

La co-star Carol Potter ha reso omaggio a Perry con un'immagine che lo ritrae mentre tiene in braccio un maialino:"In onore di Luke, ho smesso di mangiare carne di maiale, nelle sue varie forme, per la Quaresima. I maiali sono animali molto intelligenti e Luke portava spesso il suo tesoro sul set. Qualcuno vuole unirsi a me?".

Anche i colleghi di set di Riverdale non hanno dimenticato di ricordare Luke Perry con post sui social. Madelaine Petsch ha scritto:"Mi sono svegliata e ho realizzato che è passato un anno da quando ti abbiamo perso. Non passa giorno in cui non mi manchi".

Toccante anche il ricordo di Molly Ringwald, che in Riverdale interpreta la moglie di Fred Andrews, il personaggio di Luke Perry:"Non posso credere che sia passato un anno da quando abbiamo perso questa bellissima anima. La tua presenza si fa sentire e manchi ogni giorno, amico mio".

L'ultima interpretazione sul grande schermo di Luke Perry risale al recente film di Quentin Tarantino, C'era una volta a... Hollywood. Leonardo DiCaprio lavorò sul set con Perry e lo ricorda come "una delle persone più gentili che io abbia mai conosciuto".