Riverdale, Sabrina Spellman torna a Riverdale (ancora una volta) nella 6x19 (FOTO)

Riverdale è pronta a ospitare di nuovo Sabrina Spellman, la streghetta più celebre dell'Archieverse. Nell'episodio 6x19 "Chapter One Hundred and Fourteen: The Witches of Riverdale" che andrà in onda il 10 luglio su The CW le cose si complicheranno a tal punto da richiedere l'intervento della protagonista de Le Terrificanti Avventure di Sabrina.

Se credevate che la sesta stagione di Riverdale ci avesse già dato tutta la dose possibile di Sabrina Spellman, beh, vi sbagliavate di grosso... Perché tremate, tremate: le streghe son tornate!

Come? Tutta colpa di Percival.

"Sabrina Spellman torna in città - Quando diversi membri della gang cadono vittime dell'ultimo piano di Percival (guest star Chris O'Shea), Cheryl (Madeline Petsch) chiede aiuto all'amica strega Sabrina Spellman (guest star Kienan Shipka). Altrove, Percival da a Reggie (Charles Melton) un ultimatum" si legge nella sinossi ufficiale del 6x19 condivisa da Comicbook, di cui sono state diffuse anche le prime foto.

Nell'episodio "Chapter One Hundred and Fourteen: The Witches of Riverdale" scritto da Roberto Aguirre-Sacasa & Chrissy Maroon e diretto da Alex Pillai vedremo anche KJ Apa, Lili Reinhart, Cole Sprouse, Camila Mendes, Casey Cott, Mädchen Amick e Vanessa Morgan.