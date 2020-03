Riverdale 4: la nuova stagione disponibile su Infinity

Riverdale: la quarta stagione è in arrivo su Infinity da oggi con un episodio a settimana per la serie teen basata sui personaggi Archie Comics.

Da oggi l'attesa quarta stagione di Riverdale sarà disponibile su Infinity con un episodio a settimana. Teen drama dalle sfumature mistery e basata sui personaggi Archie Comics, la serie segue le vicende del giovane Archie Andrews (KJ Apa) e dei suoi amici Betty Cooper (Lili Reinhart), Veronica Lodge (Camila Mendes) e Jughead Jones (Cole Sprouse), ed è ambientata a Riverdale, città che dietro la sua immagine apparentemente perfetta cela un'oscura realtà.

Nella quarta stagione, mentre Archie e i suoi amici si apprestano a frequentare il loro ultimo anno di liceo, emerge un nuovo mistero, dopo l'omicidio di Jason Blossom nella prima stagione, la scoperta dell'identità di Black Hood nella seconda, e l'introduzione del misterioso gioco di ruolo Gryphons & Gargoyles nella terza. La quarta stagione si aprirà con un commovente tributo a Luke Perry, l'amato Dylan di Beverly Hills 90210 scomparso lo scorso marzo 2019, che nella serie interpretava Fred Andrews, il padre del protagonista. L'episodio vedrà anche la speciale partecipazione dell'attrice Shannen Doherty, grande amica di Luke Perry fin dai tempi di Beverly Hills 90210, in cui interpretava Brenda Walsh.

Riverdale: K.K. Apa e Luke Perry nell'episodio The River's Edge

Per non arrivare impreparati alla quarta stagione, su Infinity sono già disponibili le prime tre stagioni complete di Riverdale. Ricordiamo che, data la particolare situazione che sta vivendo l'Italia in questi giorni e il prolungarsi della chiusura delle scuole e università, la piattaforma di video streaming on demand del Gruppo Mediaset ha deciso di raddoppiare l'offerta classica e ha messo in regalo due mesi gratuiti di prova del servizio!