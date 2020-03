Riverdale 3, su Netflix in streaming da oggi

Riverdale 3 sbarca oggi in streaming su Netflix nel catalogo di marzo 2020 e farà felici tutti gli appassionati di serie tv teen misteriose e ricche di colpi di scena: pronti alla terza stagione?

Protagonista delle puntate è sempre Archie (K.J. Apa), al centro di un vertiginoso colpo di scena sul finale della seconda stagione. Nella terza stagione, dopo essere stato accusato di aver commesso un crimine, Archie viene portato in prigione mentre un pericoloso criminale resta a piede libero. Toccherà agli amici di sempre Veronica (Camila Mendes), Betty (Lili Reinhart) e Jughead (Cole Sprouse) risolvere la situazione, scagionando il loro amico da ogni accusa.

Locandina di Riverdale

Commovente e toccante sarà inoltre il ricordo di Luke Perry, l'attore idolo degli anni '90 che in Riverdale interpreta il padre di Archie. Il creatore della serie, Robert Aguirre-Sacasa, ha dichiarato su Twitter riguardo l'ultimo episodio di Luke: "Probabilmente è l'episodio più importante di #Riverdale che faremo quest'anno, forse il più importante in assoluto. Un tributo al nostro amico caduto. Grazie per questa opportunità di onorare Luke & Fred." La scomparsa del suo personaggio, Fred Andrews, dallo show non è stata motivata durante la narrazione della terza stagione.

Dopo la morte di Perry, lo showrunner aveva dichiarato: "E' devastante. Volevamo onorare Luke, e trovare il modo migliore per dare un finale al personaggio di Fred Andrews nello show. Non affrettiamo i tempi per fare qualcosa di abbozzato, pensiamoci bene e raccontiamo questa storia all'inizio della quarta stagione." L'emittente CW ha rinnovato, infatti, la serie per una quarta stagione, che è andata in onda negli Stati Uniti lo scorso ottobre 2019 e al momento è ancora inedita in Italia in chiaro. Riverdale ha vinto finora ben 30 premi in giro per il mondo, diventando un vero e proprio asso pigliatutto nei Teen Choice Awards di ogni anno.

